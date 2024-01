Speedway der Nationen: Die Teilnehmer und Termine

In Manchester wird das Speedway der Nationen und der U21-Fahrer ausgetragen, Deutschland wird in beiden Wettbewerben dabei sein. Im Junioren-Rennen wird es ein Mammutprogram mit 28 Heats geben.

2023 pausierte das Speedway der Nationen zu Gunsten des World-Cups, dieses Jahr werden die Nations mit insgesamt vier Rennen innerhalb weniger Tage in Manchester ausgetragen. Sowohl beim Speedway der Nationen, an dem insgesamt 15 Länder teilnehmen, als auch beim SoN2, dem U21-Wettbewerb mit acht Mannschaften, wird Deutschland mit dabei sein und ein Team stellen.

Beim Speedway der Nationen wird sich Deutschland zunächst im Halbfinale beweisen müssen, um ins Finale einzuziehen, was nach Aussage von Teamchef Sascha Dörner das Ziel ist.

Mit Norick Blödorn hat Deutschland einen Fahrer im Kader, der auf der Strecke in Manchester in der britischen Liga zu Hause ist. «Ich glaube, dass es für mich ein Heimvorteil ist, da ich da wöchentlich im Stadion bin und die Leute und die Bahnmeister kenne. Ich fahre da über 20 Rennen im Jahr», so der Norddeutsche.

«Norick ist ein Teamplayer, er wird dem Rest der Mannschaft die Tricks und Kniffe der Bahn zeigen», fügte Dörner an.

Blödorn wird unter normalen Umständen neben den Rennen des Nations auch im U21-Wettbewerb dabei sein und muss sich auf einen langen Renntag mit insgesamt 28 Läufen einstellen, da acht Nationen teilnehmen.

«Wir haben uns alle Optionen angesehen. Da es sich um eine U21-Veranstaltung handelt, sind die SoN2-Fahrer die Zukunft unseres Sports. So hielten wir es für die richtige Entscheidung, einen Weg zu finden, jedem Team die Teilnahme am Rennen zu ermöglichen und diesen Fahrern die wertvolle Erfahrung einer Speedway-Weltmeisterschaft zu bieten», so Rennleiter René Schäfer. «Es wird kein Halbfinale oder Finale geben, um den Sieger zu bestimmen. Jedes Team wird gegen die anderen sieben Nationen antreten, und dasjenige mit der höchsten Punktzahl wird am Ende U21-Weltmeister sein.»

Die Nationen in Manchester:



Speedway der Nationen: Australien, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Tschechien, Polen, Finnland, Frankreich, Deutschland, USA, Slowenien, Norwegen, Ukraine, Italien, Lettland



Speedway der Nationen 2: Polen, Dänemark, Lettland, Australien, Deutschland, Tschechien, Schweden, Großbritannien

Termine Speedway der Nationen 2024:

9. Juli – Speedway der Nationen, Semifinale 1

10. Juli – Speedway der Nationen, Semifinale 2



12. Juli – Speedway der Nationen 2, Finale

13. Juli – Speedway der Nationen, Finale