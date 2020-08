Gaststart für Markus Winkelhock auf dem Nürburgring

Beim nächsten Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring wird EFP Car Collection by Tece einen zweiten Audi R8 LMS einsetzen. Diesen pilotieren Markus Winkelhock und der Youngster Mike David Ortmann.

Am kommenden Wochenende (14. bis 16. August) gastiert das ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Dabei wird wieder ein richtig volles Feld erwartet. Zur ohnehin schon hohen Anzahl der Vollsaison-Entries gesellt sich in der Eifel noch ein weiterer Audi R8 LMS von EFP Car Collection by Tece. Dieser wird vom jungen Mike David Ortmann und Routinier Markus Winkelhock pilotiert.

«Ich bin sehr froh, dass es mit dem Gaststart am Nürburgring klappt», strahlt Winkelhock, der auf dem Nürburgring sogar einmal einen Formel-1-Grand-Prix bestritt. «Für Mike und mich ist es ein gutes Pflaster, denn wir standen dort vor zwei Jahren bereits auf dem Podium. Allerdings wird es nicht leicht, wenn man gesehen hat, dass über 30 Fahrzeuge innerhalb einer Sekunde liegen. Wir sind aber gut gerüstet und kennen beide unser Arbeitsgerät, den Audi R8 LMS GT3, bestens. Der Nürburgring liegt mir sehr gut und ich bin heiß auf das Wochenende mit dem Team EFP Car Collection by TECE.»

Auch Ortmann freut sich natürlich mächtig auf den Einsatz in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen': «Ich bin superhappy, mit Markus einen Gaststart im ADAC GT Masters am Nürburgring machen zu dürfen. Wir sind alle hochmotiviert und haben eine gute Ausgangslage. Das Feld ist sehr eng, aber ich denke, wir können hier ein gutes Ergebnis abliefern. Ich hoffe, dass es nicht der letzte Gaststart in diesem Jahr bleiben wird»

Neben dem Fahrzeug um Winkelhock und Ortmann fahren für EFP Car Collection by Tece auf dem Nürburgring natürlich auch wieder Elia Erhart und Pierre Kaffer. Dieses Duo ging beim zuletzt absolvierten Rennwochenende auf dem Lausitzring bereits in sein drittes gemeinsames Jahr im ADAC GT Masters.