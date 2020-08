Racing One kommt 2020 wieder in die ADAC GT4 Germany

Das Team aus der Eifel bleibt der ADAC GT4 Germany auch 2020 treu. Für Gentleman-Pilot Cristian Stingu und Domenico Solombrino wird ein Audi R8 LMS GT4 aufgeboten. Das erwartet das Team von der anstehenden Saison.

Die Saison 2020 der ADAC GT4 Germany steht nun unmittelbar bevor: Wenn am Wochenende des 14. bis 16. August der Auftakt auf dem Nürburgring bestritten wird, ist auch Racing One wieder mit von der Partie. Das Team setzt einen Audi R8 LMS GT4 ein. «Wir fühlen uns in der ADAC GT4 Germany sehr wohl. Das Wochenend-Paket des ADAC ist einfach mega stark. Somit freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder in der Serie anzutreten», erklärt Teamchef Martin Kohlhaas.

Racing One war bereits 2019 in der ADAC GT4 Germany unterwegs. Dabei konnten drei Plätze auf dem Podium gefeiert werden. Das beste Saisonergebnis gab es mit Platz zwei auf dem Hockenheimring. «Insgesamt hatten wir uns sportlich jedoch etwas mehr erhofft», blickt Kohlhaas zurück. «Deswegen wollen wir 2020 nochmals richtig angreifen. Uns ist aber auch bewusst, dass dies im starken Feld der ADAC GT4 Germany richtig schwer werden wird. Wir waren fleißig am Testen, beispielsweise noch in dieser Woche auf dem Sachsenring. Somit fühlen wir uns für die Saison gut vorbereitet.»

Der Audi R8 LMS GT4 wird 2020 von zwei Serien-Neueinsteigern pilotiert. Der rumänische Gentleman-Fahrer Cristian Stingu teilt sich das Cockpit mit dem bekannten Fahr-Instruktor Domenico Solombrino. «Cristian und ich freuen sich riesig, in der ADAC GT4 Germany mit dabei zu sein. Es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation Sprint-Rennen fahren», strahlt Solombrino. «In der ersten Saison geht es hauptsächlich darum, Daten zu sammeln und sich in die Serie einzuleben.»

Dementsprechend möchte Solombrino die Erwartungshaltung auch nicht zu hoch schrauben: «Ich persönlich peile an, ab und zu vorne mitmischen zu können und auch die eine oder andere schnellste Rennrunde zu drehen. Insgesamt möchten wir uns im vorderen Mittelfeld aufhalten, wobei auch ein Platz in den Top Ten sicherlich sehr schön wäre.»

Für Racing One ist der Saisonauftakt auf dem Nürburgring gleich schon das Saisonhighlight. Der Rennstall hat seinen Sitz in Plaidt und somit eine Anfahrt von lediglich rund 30 Minuten. «Mit dem Nürburgring sind wir als Team natürlich eng verbunden. Alleine schon durch unsere Einsätze auf der Nordschleife treten wir dort neunmal pro Jahr an. Der Nürburgring ist sozusagen unser Wohnzimmer», schmunzelt Teamchef Kohlhaas.

Die Rennen der ADAC GT4 Germany werden auch 2020 wieder live bei SPORT1 oder bei SPORT1+ übertragen. Außerdem sind sie online im Livestream auf sport1.de, adac.de/motorsport und youtube.com/adac zu sehen.