Fugel nimmt Honda NSX GT3 fürs GT Masters in Empfang 05.02.2021 - 06:55 Von Oliver Müller

ADAC GT Masters © ADAC Motorsport Dominik Fugel neben dem Honda NSX GT3

In der Saison 2021 tritt wieder ein Honda NSX GT3 im ADAC GT Masters an. Das Fahrzeug wird von Fugel Sport eingesetzt. Dominik Fugel sitzt am Steuer. Fugel hat den Wagen nun bei J.A.S. Motorsport in Italien abgeholt.