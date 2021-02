Überraschung: TECE mit Rutronik im ADAC GT Masters

Elia Erhart und Pierre Kaffer wechseln für die Saison 2021 den Rennstall im ADAC GT Masters. Sie treten nun für Rutronik Racing by TECE in der Liga der Supersportwagen an und fahren einen Audi R8 LMS.

Elia Erhart und Pierre Kaffer sind im ADAC GT Masters ein bewährtes Gespann. Seit vier Saisons sind sie gemeinsam in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' am Start. 2018 gewannen sie auf dem Sachsenring sogar ein Rennen. 2020 holte Erhart zudem den Titel in der Trophy-Wertung. Für 2021 stellen sich die beiden nun neu auf. Anstatt von Car Collection lassen sie den Audi R8 LMS ab sofort von Rutronik Racing im ADAC GT Masters einsetzen und starten unter der Nennung Rutronik Racing by TECE.

«Die Vorfreude ist unglaublich groß. Von der neuen Zusammenarbeit mit Rutronik Racing verspreche ich mir persönlich unheimlich viel. Die Mannschaft von Teamchef Fabian Plentz ist 2019 ins ADAC GT Masters eingestiegen und hat seitdem wirklich beeindruckende Erfolge erzielt», erklärt Elia Erhart. «Es freut mich sehr, dass uns unsere Wege nun zusammengeführt haben. Bedanken möchte ich mich allerdings auch recht herzlich beim Team Car Collection für die vergangenen beiden Jahre, durch die wir uns unglaublich weiterentwickelt haben.»

Pierre Kaffer, der auch offizieller Pilot von Audi Sport ist, fiebert dem neuen Projekt ebenfalls entgegen: «Zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, dass ich mir auch 2021 wieder einen Audi R8 LMS zusammen mit Elia im ADAC GT Masters teilen werde. Mit Rutronik Racing by TECE und vielen tollen Partnern an unserer Seite sehe ich uns hier wirklich sehr gut aufgestellt, um die gesteckten Saisonziele zu erreichen. Das ist einerseits die Verteidigung unseres Meistertitels in der Pirelli-Trophy-Wertung, andererseits aber auch der regelmäßige Vorstoß in die Punkteränge des Gesamtklassements.»

Rutronik Racing ist seit 2019 im ADAC GT Masters unterwegs. Und das mit Erfolg. Gleich im Debütjahr gewann der Rennstall mit Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde die Fahrerwertung sowie die Teammeisterschaft. Auch im vergangenen Jahr 2020 kämpfte Rutronik Racing bis zum Finale in Oschersleben um den Titelgewinn. 2021 will der Rennstall wieder zwei Audi im ADAC GT Masters aufbieten.

«Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass wir auch 2021 wieder eine unglaubliche Leistungsdichte im ADAC GT Masters erleben werden», so Teamchef Fabian Plentz. «Nichtsdestotrotz stellen wir uns wieder mit zwei Audi R8 LMS dieser großen Herausforderung. Auf die Zusammenarbeit mit Elia und Pierre freue ich mich wirklich sehr. Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr angenehme Gespräche und waren uns schnell über das gemeinsame Engagement in der Saison 2021 einig. Die Besetzung des zweiten Fahrzeuges können wir leider erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, ebenso wie das genaue Design der beiden Audi R8 LMS.» Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.