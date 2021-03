Wer fährt für HTP und Herberth im ADAC GT Masters?

Die Rennställe HTP Winward Racing und Precote Herberth Motorsport stellen bei PS on Air ihr Programm für das ADAC GT Masters 2021 vor. Auch das ADAC Racing Weekend mit dem GTC Race ist ein Thema in der Sendung.

Es ist wieder soweit: Die nächste Ausgabe von 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' steht an. Die Sendung erfreut sich großer Beliebtheit und hat sich zu einem regelrechten Muss für Sportwagen-Fans etabliert. Moderator Patrick Simon spricht mit interessanten Gästen aus dem Umfeld des ADAC GT Masters-Pakets und bringt zudem auch immer diverse News, Hintergründe, Splitter und Fakten.

In der Folge am heutigen Sonntag (14. März) geht es hauptsächlich um zwei Rennställe aus dem ADAC GT Masters. Das sind HTP Winward Racing und Precote Herberth Motorsport. Beide Teams wollen ihr Programm für das ADAC GT Masters verkünden. Die Serie erhielt 2021 bekanntlich das Prädikat 'Deutsche GT-Meisterschaft' vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund).

HTP Winward Racing ist eine Fusion von HTP aus Altendiez und Winward Racing aus Texas. HTP ist schon seit etlichen Jahren im ADAC GT Masters unterwegs. 2020 trat man dann erstmals mit dem neuen kombinierten Namen an. Wie es aussieht, wird sich der Team-Name für die Saison 2021 im ADAC GT Masters erneut ändern. Denn in anderen Serien wie der GT World Challenge oder der International GT Open starten die Altendiezer nur noch unter der Bezeichnung 'Winward Racing'.

Precote Herberth Motorsport ist ebenfalls eine feste Bank im ADAC GT Masters. Das Porsche-Team holte beispielsweise 2018 den Fahrer-Titel. Bei 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' wird Pilot und Teamchef Robert Renauer verkünden, mit welchen Piloten der Rennstall 2021 in der 'Liga der Supersportwagen' unterwegs sein wird.

Aber auch der motorsportliche Breitensport ist diesmal ein großes Thema bei PS on Air. Der ADAC hat zuletzt bekanntlich das ADAC Racing Weekend ins Leben gerufen. Dies ist eine zweite Wochenend-Plattform, die neben dem ADAC GT Masters-Paket installiert wurde. Das ADAC Racing Weekend fährt 2021 in Oschersleben, am Lausitzring, am Nürburgring, in Assen und am Hockenheimring. Hauptserie des ADAC Racing Weekends ist das GTC Race. Norbert Haug, Markus Winkelhock und Roland Arnold (CEO der Schaeffler Paravan Technologie GmbH und Gesellschafter des GTC Race) werden bei PS on Air über die Serie und das ADAC Racing Weekend sprechen.

Los geht es mit 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' wie üblich ab 13:00 Uhr. Die Sendung ist online im Livestream auf adac-motorsport.de, auf youtube.com/adac und auf der Facebook-Seite des ADAC GT Masters zu sehen.