NASCAR-Star Jimmie Johnson mit 3 weiteren IMSA-Rennen

Action Express wird auch in Sebring, Watkins Glen und beim Petit Le Mans den zweiten Cadillac DPi einsetzen. Das Auto pilotieren Jimmie Johnson, Simon Pagenaud und Kamui Kobayashi. Mike Rockenfeller nicht im Aufgebot.

Zuwachs für die IMSA-Serie: Das Team Action Express Racing wird als 'Ally Cadillac Racing' bei den drei anstehenden Langstrecken-Rennen des amerikanischen Championats einen zweiten Cadillac DPi aufbieten. Bei den Rennen handelt es sich um die Klassiker in Sebring, Watkins Glen und um das Petit Le Mans in Road Atlanta. Am Steuer sitzt dann unter anderem auch wieder NASCAR-Star Jimmie Johnson.

Durch die Ergänzung um die drei Klassiker wird der Cadillac dann alle vier IMSA-Langstrecken-Rennen 2021 absolvieren. Denn bereits bei den 24h von Daytona im Januar war das Fahrzeug am Start. Jimmie Johnson, Simon Pagenaud, Mike Rockenfaller und Kamui Kobayashi belegten in Daytona sogar einen starken zweiten Platz.

«Ich hatte beim Rolex 24 in Daytona, als ich im Ally Cadillac DPi-V.R Zweiter wurde, eine so großartige Zeit , dass ich nun auch den Rest der IMSA-Langstrecken-Rennen fahren möchte», erklärt der siebenfache NASCAR-Champion Johnson. «Die Erfahrung mit dem Action Express Racing Team und dabei den Ally Cadillac mit Simon, Kamui und Mike zu teilen, hat mir die Lust dazu gebracht, mehr Rennen in der Serie zu fahren.»

Auf den Deutschen Mike Rockenfeller wird Johnson bei den drei Rennen aber verzichten müssen. Denn lediglich der Franzose Simon Pagenaud und der Japaner Kamui Kobayashi wurden für das Programm weiter verpflichtet.

«Ich freue mich darauf, weiterhin mit Jimmie, Simon und dem Action Express Racing Team Rennen zu fahren», so Kobayashi. «Es wird einige neue Strecken für mich geben. Aber ich denke, ich werde diese ziemlich leicht lernen können. Natürlich werde ich motiviert sein und mein Bestes geben, um sehr schnell auf Speed zu kommen und am Setup des Autos zu arbeiten.»

Als 'Whelen Engineering Racing' setzt Action Express Racing noch einen zweiten Cadillac DPi in der IMSA-Serie 2021 ein. Dieses Fahrzeug ist sogar für alle DPi-Rennen der Meisterschaft vorgesehen.