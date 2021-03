12h Mugello: KTM X-Bow GTX mit GT4-Champions von 2019

Die Creventic hat die erste vorläufige Entrylist für die 12h Mugello herausgegeben. Mit dabei ist auch ein KTM X-Bow GTX von Reiter Engineering. In dem Wagen fahren auch Eike Angermayr und Mads Siljehaug mit.

Der KTM X-Bow GTX ist ein wahrhaft atemberaubendes Rennfahrzeug. Der Bolide wurde von KTM in Zusammenarbeit mit Reiter Engineering entwickelt. Es gibt ihn in einer GT2-Version (für u.a. die neue GT2-Kategorie der SRO) und in einer GTX-Variante (für den Einsatz in diversen Sportwagen-Rennserien). Im GTX leistet der Audi Fünfzylinder-Motor über 500 PS. Das Fahrzeuggewicht liegt bei rund 1.000 Kilogramm. Das verspricht natürlich spektakulären Fahrspaß.

Während 2019 und 2020 bereits etliche Testrennen mit einer Konzeptversion des GTX erfolgreich absolviert wurden, geht/ging das Fahrzeug für 2021 nun in Kundenhände. Entwicklungspartner Reiter Engineering wird den Wagen aber trotzdem weiter selbst einsetzen, beispielsweise bei den 12h von Mugello, die am 26./27. März bestritten werden. Dieses Rennen gehört zur 24h Series der niederländischen Agentur Creventic. Nach den 24h von Dubai ist Mugello bereits die zweite Kalenderstation der Serie.

Angeführt wird das Piloten-Aufgebot des KTM X-Bow GTX von Eike Angermayr und Mads Siljehaug. Diese beiden haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam Großes geleistet. In der GT4-Variante des X-Bow holten sie 2019 den Titel in der hart umkämpften und stark besetzten ADAC GT4 Germany.

In Mugello ist das Erfolgsduo nun wieder vereint. Ebenfalls im Cockpit sitzen bei dem Langstrecken-Rennen noch Horst Felbermayr Jr. und Nicolai Elghanayan. Felbermayr Jr. ist vor allem durch seine Auftritte in Le Mans (und den entsprechenden Le Mans Serien bekannt). Dort fuhr er lange Jahre für den Proton-Rennstall – unter anderem auch mit seinem 2020 verstorbenen Vater Horst Felbermayr Sr. Die Felbermayr-Lackierungen sind im Motorsport inzwischen fast schon legendär.

Insgesamt wurden schon über 50 Nennungen für die 12h von Mugello abgegeben. Die Spitze bildet hier natürlich die GT3-Klasse. Mit den Teams Zakspeed, Rutronik Racing by TECE bzw. Herberth Motorsport sind auch Rennställe mit dabei, die sonst im ADAC GT Masters unterwegs sind. Die neue deutsche GT-Meisterschaft startet Mitte Mai in Oschersleben in die Saison. Insofern nutzen die Teams die Möglichkeit, um etwas Rennkilometer auf ihre Autos zu bekommen. Die vorläufige Entrylist hat die Creventic an dieser Stelle hinterlegt.