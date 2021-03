Toksport WRT mit Engel und Stolz im ADAC GT Masters

Der Rennstall aus Quiddelbach ist auch in der Saison 2021 wieder im ADAC GT Masters unterwegs. Mit Maro Engel und Luca Stolz sitzen zwei Werksfahrer im Cockpit. Das Ziel ist ganz klar das Einfahren des Titels.

Toksport WRT startet auch 2021 wieder im ADAC GT Masters. Der Rennstall aus Quiddelbach war bereits 2019 und 2020 in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' unterwegs. Während 2019 jedoch nur Gaststarts absolviert wurden, folgte 2020 dann die erste volle Saison im ADAC GT Masters.

Dabei konnte Toksport WRT gleich voll überzeugen. Maro Engel und Luca Stolz fuhren lange Zeit mit um den Meistertitel und landeten am Ende auf Platz drei in der Gesamtwertung. Grund genug für Toksport WRT das Piloten-Duo für die Saison 2021 weiter zu verpflichten. So werden Engel und Stolz auch in der anstehenden Saison den Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters pilotieren. Beide sind zudem auch Werksfahrer bei Mercedes-AMG.

Das ADAC GT Masters setzt 2021 zu neuen Höhenflügen an. Beispielsweise erhält die Serie das Prädikat 'Deutsche GT-Meisterschaft' vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) verliehen. Es wird ein Startfeld von rund 30 GT3-Fahrzeugen erwartet. Mit so einem starken Feld kann keine andere nationale GT3-Serie aufwarten. Mit der RTL-Gruppe (und deren Sender NITRO) wurde zudem ein neuer TV-Partner gewonnen. Saisonstart 2021 ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.