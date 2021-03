Ticketstart für ADAC GT Masters 2021 am Red Bull Ring

Das ADAC GT Masters bietet immer Action der Superlative. Im Juni 2021 gastiert die Serie wieder am Spielberg. Fans können sich ab sofort Tickets für das Heimrennen zahlreicher österreichischer Piloten sichern.

Der Juni 2021 startet am Spielberg mit dem ADAC GT Masters. Tickets für die Heimrennen zahlreicher österreichischer Piloten können sich Fans ab sofort unter www.projekt-spielberg.com/ticket-station sichern. Volle Rennaction von 11. bis 13. Juni am Red Bull Ring bieten zusätzlich die ADAC Formel 4, der Porsche Carrera Cup Deutschland, die ADAC TCR Germany und die ADAC GT4 Germany.

Premiere für Deutsche GT-Meisterschaft. 2021 feiert die 'Liga der Supersportwagen' eine Premiere. Ab sofort wird in der Rennserie mit dem Status Internationale Deutsche GT-Meisterschaft um den Titel des deutschen GT-Meisters gekämpft. Für die neue Saison sind bereits 20 Teams mit über 30 Supersportwagen von acht verschiedenen Marken eingeschrieben. Zurück im Starterfeld des ADAC GT Masters sind Aston Martin mit dem Vantage GT3 und Honda mit dem NSX GT3 Evo.

Rot-Weiß-Rot stark vertreten: Gleich vier Lamborghini Huracán GT3 schickt das erfahrene Lokalmatadoren-Team aus Knittelfeld von Grasser Racing in die Internationale Deutsche GT-Meisterschaft. Einen der steirisch-italienischen Boliden lenkt der Tiroler Clemens Schmid. Stammfahrer beim ADAC GT Masters ist der Unzmarkter Klaus Bachler, der auch 2021 beim Heimrennen am Red Bull Ring satte Punkte holen will. Nach seinem letzten Einsatz 2019 teilt sich der Linzer Thomas Preining dieses Jahr beim Küs Team75 Bernhard ein Porsche-Cockpit mit dem Titelverteidiger Christian Engelhart.

Ab sofort gibt es für das Österreich-Gastspiel des ADAC GT Masters 2021 am Red Bull Ring Wochenend-Tickets um 40 Euro und Tagestickets um 25 Euro unter www.projekt-spielberg.com/ticket-station. Im Fall einer behördlichen Zuschauerlimitierung werden die Tickets nach dem Prinzip «first come, first serve» und dem Datum des Bestelleinganges vergeben. Für alle Besucher gelten die bekannten COVID-19-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Im Freien muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die derzeit aufgrund der Pandemie durchaus angespannte Situation macht einen Zutritt zum Fahrerlager leider nicht möglich. Sollten die gesetzlichen Bestimmungen zum Veranstaltungszeitpunkt entsprechend gelockert werden, gibt es den Zutritt zum Paddock für alle Ticket-Besitzer als Extra-Zuckerl natürlich oben drauf!