GT Masters: Megastarke Paarungen bei HTP und Herberth

Die Rennställe Mann-Filter Team Landgraf - HTP WWR und Precote Herberth Motorsport haben die Piloten für die Saison 2021 im ADAC GT Masters verkündet. Auch Werksfahrerin Simona de Silvestro ist mit dabei.

Das ADAC GT Masters ist zweifelsohne die stärkte GT3-Rennserie der Welt. Auf der einen Seite ist die Serie mit rund 30 Fahrzeugen in der Breite richtig gut aufgestellt. Dazu kommt, dass auch in der Spitze absolute Top-Qualität vorhanden ist. Dieser Fakt wurde durch zwei Programm-Verkündungen abermals unter Beweis gestellt. Bei 'PS on Air – Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' präsentierten das Mann-Filter Team Landgraf - HTP WWR und Precote Herberth Motorsport ihre Engagements für die anstehende Saison.

Beim Mann-Filter Team Landgraf - HTP WWR ist zunächst einmal der Name neu. Das bekannte Team HTP Winward Racing hat mit Landgraf Motorsport zusammen gespannt, um die hohe Termindichte und das umfangreiche Programm in der bevorstehenden Saison bewältigen zu können. «Wir fühlen uns dem ADAC und der Rennserie nach so vielen Jahren eng verbunden», erläutert Teamchef Christian Hohenadel. «Alleine schon aus diesem Grund war es uns ein Anliegen, auch 2021 in der Liga der Supersportwagen vertreten zu sein.»

So richtig in sich hat es das Fahrer-Duo des Rennstalls. Am Steuer des Mercedes-AMG GT3 wechseln sich Maximilian Buhk und Raffaele Marciello ab. Beide sind Werksfahrer von Mercedes-AMG. Insbesondere der Italiener Marciello gilt als einer der schnellsten (wenn nicht sogar der schnellste) GT3-Pilot der Welt.

Precote Herberth Motorsport mit zwei Porsche

Auch beim Team Precote Herberth Motorsport ist ultimative Qualität hinter dem Steuer vorhanden. Einen der beiden Porsche 911 GT3 R teilen sich Robert Renauer und Sven Müller. Renauer ist der Meister des ADAC GT Masters aus dem Jahre 2018. Müller ist ein von Porsche unterstützter Pilot und war bis Ende 2020 sogar Werksfahrer. «Ich fühle mich in diesem Team einfach sehr wohl. Für mich ist das hier eigentlich schon Familie», meint Müller.

Den zweiten Porsche teilen sich Simona de Silvestro und Klaus Bachler. Auch Bachler ist von Porsche unterstützt. Die Schweizerin de Silvestro ist sogar offizielle Werksfahrerin des Herstellers aus Schwaben. «Mit diesem Aufgebot haben wir zwei vielversprechende Duos, die im ADAC GT Masters um Siege und Podestplätze kämpfen können. Damit haben wir auch eine gute Ausgangslage für den Kampf um die Teamwertung», erklärt Teamchef und Pilot Robert Renauer. Saisonstart des ADAC GT Masters ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.