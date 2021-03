Wie geht das Team WRT 2021 ins ADAC GT Masters?

Im Mittelpunkt bei PS on Air – Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk steht diesmal das belgische Team WRT. Außerdem macht Moderator Patrick Simon einen ersten Favoritencheck für die Mitte Mai in Oschersleben startende Saison.

Die Sendung 'PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk' erfreut sich großer Beliebtheit und hat sich zu einem regelrechten Muss für Sportwagen-Fans etabliert. Moderator Patrick Simon spricht mit interessanten Gästen aus dem Umfeld des ADAC GT Masters-Pakets und bringt zudem auch immer diverse News, Hintergründe, Splitter und Fakten.

Mittlerweile wurde PS on Air wieder auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt, sodass schon am heutigen Sonntag (28. März) die nächste Folge ansteht. Im Mittelpunkt steht dabei das Team WRT. Der bekannte Rennstall aus Belgien wird auch 2021 wieder im ADAC GT Masters unterwegs sein. Bei PS on Air – Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk erklärt Teamchef Vincent Vosse seine Saisonziele in der Liga der Supersportwagen.

Doch damit nicht genug: Patrick Simon macht auch einen ersten Favoritencheck und nennt die Titelkandidaten für die anstehende Saison. Weitere Themen sind das Küs Team Bernhard, das zuletzt mit Jannes Fittje und Porsche-Supercup-Vizemeister Dylan Pereira den zweiten Porsche besetzt hat. Im Gespräch redet das Duo über seine Ambitionen in der bevorstehenden Saison.

Seit einiger Zeit ist ja bekannt, dass das ADAC GT Masters in diesem Jahr erstmals den Status der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft erhält. Patrick Simon analysiert, welche Bedeutung dieser Schritt für die populäre Rennserie hat.

Los geht es mit PS on Air - Der Ravenol ADAC GT Masters-Talk wie üblich ab 13:00 Uhr. Die Sendung ist online im Livestream auf adac-motorsport.de, auf youtube.com/adac und auf der Facebook-Seite des ADAC GT Masters zu sehen. Saisonstart ist dann vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.