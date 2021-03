Zwei Youngster: Team Bernhard mit Fittje und Pereira

Der Rennstall des zweimaligen Le-Mans-Siegers Timo Bernhard hat die Fahrerkombination für den zweiten Porsche 911 GT3 R bekannt gegeben. Jannes Fittje und Dylan Pereira bilden ein schlagkräftiges Duo.

Nächstes starkes Fahreraufgebot für das ADAC GT Masters: Jannes Fittje und Dylan Pereira werden den zweiten Porsche 911 GT3 R vom Küs Team Bernhard in der 'Liga der Supersportwagen' pilotieren. Bereits seit einigen Tagen steht die Besatzung des anderen Porsche des Teams von Timo Bernhard fest. Diesen teilen sich Thomas Preining und der amtierende Champion Christian Engelhart.

Mit dem 21-jährigen Jannes Fittje und dem 23-jährigen Dylan Pereira setzt das Team auf die Jugend. «Ich finde es superspannend, dass wir mit unserer Nummer 74 ein richtiges Juniorauto mit zwei vielversprechenden Talenten an den Start bringen werden», erklärt Teamchef Bernhard. Beide Rennfahrer haben in ihrer Karriere schon ihr Können aufblitzen lassen.

Fittje startete bereits 2020 im ADAC GT Masters. «Bei Jannes haben wir in der vergangenen Saison eine tolle Entwicklung gesehen. Mit Platz fünf im verregneten Qualifying am Lausitzring hat er unter schwierigsten Bedingungen gezeigt, was er kann, und da kommt noch mehr», so Bernhard weiter.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich auch in diesem Jahr wieder für das KÜS Team Bernhard an den Start gehen kann», fügt Fittje an. «Ich denke, es ist sehr wichtig, auch ein zweites Jahr im selben Team zu fahren und die gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können. Jetzt können wir all die Dinge, die wir in der vergangenen zusammen Saison erreicht und erarbeitet haben, nochmal verbessern und noch effektiver umsetzen, um dann auch das eine oder andere richtig gute Resultat einzufahren.»

Pereira war 2020 hauptsächlich im Porsche Carrera Cup und im Porsche Supercup unterwegs. In beiden Markenpokalen wurde er am Ende Vizemeister. «Mit Dylan haben wir einen absoluten Jungstar, der in den Porsche-Markenpokalen sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat, auch von ihm verspreche ich mir sehr viel. Mir gefällt die Homogenität in unserer Truppe, auch auf der fahrerischen Seite, zumal wir auf Teamplay sehr großen Wert legen», stellt Bernhard klar.

Auch außerhalb des Cockpits gibt es in Bernhards Rennstall eine Neuverpflichtung. So stößt Max Messidat als Crewchief zum Team. Er kümmert sich als Koordinator um alle Programme und Fahrzeuge. Messidat kommt aus der DTM. Dort betreute er das Auto von René Rast. «Ich freue mich auf die Saison in einer für mich neuen Serie, nachdem ich die vergangenen vier Jahre in der DTM tätig war. Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Strecke zu kommen und das Rennfeeling zu spüren», meint Messidat.

Das ADAC GT Masters erhält 2021 vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) das Prädikat der Deutschen GT-Meisterschaft. Rund 30 Rennwagen werden am Start erwartet. Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.