MRS GT-Racing wieder mit Porsche im ADAC GT Masters

Der Rennstall aus Lonsee startet im ADAC GT Masters in dieser Saison mit einem Porsche 911 GT3 R. Letztmals war MRS 2011 in der Serie mit Porsche unterwegs. Mit Maximilian Hackländer steht der erste Pilot schon fest.

Back to the Roots heißt es für MRS GT-Racing: Der Rennstall von Kasten Molitor und Iris Dorr wird in der Saison 2021 wieder mit einem Porsche im ADAC GT Masters antreten. Letztmals war das Team 2011 mit einem Boliden aus Zuffenhausen/Weissach in der 'Liga der Supersportwagen' unterwegs. Unter der Nennung MRS Team PZ Aschaffenburg wurde seinerzeit ein 911 GT3 R aufgeboten. Das Piloten-Duo Norbert Siedler und Christian Engelhart holte im Samstagsrennen auf dem Red Bull Ring sogar den Tagessieg.

MRS GT-Racing ist seit dieser Zeit weiterhin im ADAC GT Masters aktiv gewesen. Jedoch wurden bei diesen Einsätzen GT3-Renner der Marken McLaren, Nissan bzw. BMW an den Start gebracht. Mit Porsche blieb das Team trotzdem verbunden. MRS ist seit Jahren eine feste Größe in diversen Porsche-Markenpokalen, wie beispielsweise dem Carrera Cup Deutschland.

«Wir mussten uns in der Vergangenheit oft die Frage stellen lassen, warum wir mit unserem 18-jährigen Porsche-Background eigentlich keinen 911er im ADAC GT Masters einsetzen», erläutert Teamchef Karsten Molitor. «Zum einen haben die Modellzyklen nie gepasst, zum anderen waren wir schon immer sehr experimentell veranlagt. Das war auch gut so. Immerhin konnten wir auch mit unseren Außenseitern Achtungserfolge einfahren, nicht zuletzt haben wir im vergangenen Jahr mit unserem BMW M6 einen sehr starken Akzent setzen können. Mit Platz drei im Samstagsrennen in Spielberg und einem Sieg am Sonntag im 200. Rennen des ADAC GT Masters haben wir perfekt geliefert. Dennoch freuen wir uns sehr, dass es nun endlich mit einem Porsche geklappt hat, auch wenn es nicht ganz einfach war. Da Porsche keine Neufahrzeuge mehr liefern konnte, haben wir uns ein Fahrzeug auf dem Zweitmarkt gesichert. Nun können wir es kaum abwarten, bis es endlich losgeht.»

Auch einer der beiden Piloten steht bereits fest. «Wir freuen uns über unseren Neuzugang Maximilian Hackländer. Im Audi R8 LMS hat er bereits mehrfach zeigen können, über welches Potenzial er verfügt. Wir hoffen, dass wir schon bald seinen Teamkollegen vermelden können», so Molitor weiter. Saisonstart des ADAC GT Masters ist von 14. bis 16. Mai in Oschersleben.