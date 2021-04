Schubert fährt mit Yelloly und Krohn im GT Masters

Der Rennstall aus Oschersleben tritt mit den beiden BMW-Werksfahrern Nick Yelloly und Jesse Krohn im ADAC GT Masters an. Schubert Motorsport erweitert das Engagement mit einem BMW M4 GT4 auch auf die ADAC GT4 Germany.

Starkes Fahrerduo bei Schubert Motorsport im ADAC GT Masters: Das Team aus Oschersleben tritt in der Deutschen GT-Meisterschaft mit Nick Yelloly und Jesse Krohn an. Schubert Motorsport ist eine der erfolgreichsten Mannschaften der Rennserie und setzt auch 2021 wieder einen BMW M6 GT3 ein. Yelloly feierte zahlreiche Erfolge in Porsche-Markenpokalen und ist seit 2019 BMW-Werksfahrer. Im vergangenen Jahr bestritt er seine erste Saison im ADAC GT Masters, feierte auf dem Red Bull Ring seinen ersten Sieg und gewann auch das ADAC Total 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Seit 2015 ist er außerdem als Formel-1-Entwicklungsfahrer für Aston Martin sowie die Vorgänger-Teams Force India und Racing Point aktiv.

Für Teamkollege Krohn bedeutet das Engagement die Rückkehr in das ADAC GT Masters. Der Finne gehört seit 2018 zum Kader der BMW-Werksfahrer und trat zuletzt vor allem in den USA an, wo ihm unter anderem 2020 ein Klassensieg bei den 24 Stunden von Daytona gelang. Im ADAC GT Masters war Krohn erstmals 2015 für Schubert Motorsport im Einsatz, zuletzt sprang er in der vergangenen Saison auf dem Sachsenring ein.

«Wir freuen uns sehr über die Bekanntgabe einer solch starken Fahrerpaarung für das ADAC GT Masters», erklärt Teamchef André Schubert, dessen Team mit elf Siegen das dritterfolgreichste in der Geschichte des ADAC GT Masters ist. «In der vergangenen Saison haben wir mit dem BMW M6 GT3 ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Mit Nick und Jesse haben wir zwei herausragende Piloten von BMW Motorsport an Bord, die uns weiter voranbringen werden. Beide haben schon im Vorjahr maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Teams gehabt. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Kombination die richtige Wahl getroffen haben.»

Erstmals startet das Schubert Motorsport in dieser Saison auch in der ADAC GT4 Germany. Dort setzen die Oscherslebener einen BMW M4 GT4 ein. Das Ziel: Nachwuchstalente im hauseigenen Junior-Programm für den GT3-Sport auszubilden. Als erster Fahrer steht Marcel Lenerz fest. Der 23-Jährige blickt bereits auf einige Rennen im ADAC-Motorsport zurück.

2013 gewann er den Titel in der KF2 des ADAC Kart Masters und trat im selben Jahr auch im ADAC Formel Masters an. 2015 startete er in der ADAC Formel 4. Danach war er hauptsächlich auf der Nordschleife des Nürburgrings unterwegs. «Mit Marcel haben wir einen sehr talentierten Neuzugang im Team, von dem wir uns viel versprechen. Uns steht eine spannende Saison bevor», so Teamchef André Schubert weiter. Wer den zweiten Fahrerplatz neben Marcel Lenerz einnimmt, wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

«Wir sind sehr froh, unseren Einstieg in die ADAC GT4 Germany bekanntzugeben», fügt André Schubert weiter an. «Die Serie hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im nationalen Motorsport etabliert und ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, junge Fahrer zu fördern.» Saisonstart von ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben.