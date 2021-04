Ex-Champion Jules Gounon 2021 wieder im GT Masters

Der Meister der Saison 2017 kehrt zurück ins ADAC GT Masters. Jules Gounon fährt einen Mercedes-AMG GT3 vom Team Zakspeed. Das zweite Fahrzeug des legendären Rennstalls teilen sich Hendrik Still und Constantin Schöll.

Starker Rückkehrer ins ADAC GT Masters: Jules Gounon gibt sein Comeback in der sogenannten 'Liga der Supersportwagen' und fährt einen Mercedes-AMG GT3 vom Team Zakspeed BKK Mobil Racing. Damit tritt der Champion aus der Saison 2017 erstmals seit seinem Titelgewinn wieder in der Serie an. Das ADAC GT Masters hat bekanntlich ab 2021 das Prädikat 'Deutsche GT-Meisterschaft' vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) erhalten.

«Ich bin sehr glücklich, wieder im ADAC GT Masters antreten zu dürfen», strahlt Gounon. «Die Serie liegt mir einfach am Herzen, denn hier habe ich meinen Durchbruch als GT-Pilot geschafft. Dass ich mit einem legendären Team wie Zakspeed zurückkehren kann, ist großartig. Ich freue mich sehr auf die Saison.»

Der Franzose hat im ADAC GT Masters bislang sechs Rennsiege und drei Pole-Positions geholt. Höhepunkt war der Titel mit der Callaway-Corvette in der Saison 2017. Später wurde Gounon Werksfahrer bei Bentley. Nach dem werksseitigen Ausstieg der Briten aus dem GT3-Sport, verpflichtete ihn zur Saison 2021 Mercedes-AMG. Sein Teamkollege für das ADAC GT Masters wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Wie üblich wird Zakspeed noch einen zweiten Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters aufbieten. Dieses Fahrzeug teilen sich Hendrik Still und Constantin Schöll. Beide haben ebenfalls schon Erfahrungen in der Serie gesammelt.

«Wir wollen natürlich um vordere Plätze kämpfen. Es ist toll, dass uns Mercedes-AMG mit Jules Gounon einen so starken Fahrer zur Verfügung gestellt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm», erklärt Teamchef Philipp Zakowski. «Hendrik Still hat uns bei seinen Einsätzen 2020 überzeugt. Mit Constantin Schöll hat er einen jungen und talentierten Teamkollegen an seiner Seite.»

Zakspeed ist seit 2014 fest im ADAC GT Masters unterwegs. 2015 gewann der ehemalige Formel-1-Rennstall die Fahrerwertung. Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben. Alle Rennen werden live und in voller Länge von NITRO übertragen.