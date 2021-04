Hans Joachim Stuck startet im KTM X-BOW GT2 in Monza

Die GT2 European Series geht in Monza in die Saison 2021. Mit Hans Joachim Stuck ist ein prominenter Fahrer mit dabei. Die beiden GT2-Rennen sowie die Läufe der GT4 European Series und GTWC Europe gibt es im Livestream.

Am kommenden Wochenende (17./18. April) begeht die GT2 European Series ihr Saisondebüt in Monza. Dabei ist auch ein im Motorsport bekannter Name mit von der Partie: Hans Joachim Stuck. Der 70-Jährige pilotiert einen KTM X-BOW GT2 und teilt sich das Steuer mit dem Österreicher Kris Rosenberger. Das Duo startet in der Am-Klasse.

Ebenfalls in der Am-Klasse ist auch Hubert Trukenpolz unterwegs. Der KTM-Vorstand fährt gemeinsam mit Klaus Angerhofer einen weiteren X-BOW GT2. Die Marke KTM ist im aus zwölf Fahrzeugen bestehenden Feld insgesamt sehr stark vertreten. Neben den beiden genannten Rennwagen werden auch Sehdi Sarmini/Stefan Rosina und Rupert Atzberger/Peter Kox den spektakulären X-BOW GT2 fahren. Diese beiden Duos treten aber in der Pro-Am-Wertung ein. In der Pro-Am ist neben einem Piloten mit FIA-Status Bronze auch ein Silber-Fahrer erlaubt.

Zu diesen vier vom Team True Racing eingesetzten KTM kommt zusächlich noch ein X-BOW GT2, der von der Sportec AG betreut wird. Hier wechseln sich Christoph Ulrich und Adrian Spescha im Cockpit ab. Aber auch die Konkurrenz ist stark vertreten. Es starten auch noch ein Porsche 911 GT2 RS, zwei Lamborghini Huracan Supertropheo GT2 und drei Audi R8 LMS GT2. Außerdem absolviert ein Ferrari 488 Challenge einen Gaststart.

In einem der Audi nimmt auch SRO-Boss Stephane Ratel am Rennen teil. Er hat sich die GT2-Klasse vor einiger Zeit ausgedacht und ins Leben gerufen. Die GT2-Fahrzeuge verfügen über mehr Leistung und weniger Aerodynamik als die bekannten GT3-Boliden. Somit sind sie für Gentlemen-Piloten einfacher zu fahren. An dieser Stelle kann die Entrylist eingesehen werden.

Die GT2 European Series absolviert in Monza zwei Rennen, die jeweils über 50 Minuten gehen. Start am Samstag ist um 13.00 Uhr. Am Sonntag geht es bereits um 10.30 Uhr los. Ebenfalls in Monza tritt die GT4 European Series und die GT World Challenge Europe (für GT3-Rennwagen) an. Die Rennen werden auf dem YouTube Kanal der SRO übertragen. Das ist der Zeitplan für Monza verteilt auf die einzelnen Serien.