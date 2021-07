Fans sind bei ADAC GT Masters in Zandvoort willkommen

Bis zu 3.000 Fans pro Tag können das ADAC GT Masters in Zandvoort live erleben. Zugang ausschließlich für getestete, geimpfte oder genesene Fans. Der Test muss in den Niederlanden durchgeführt werden.

Die Beach Party des ADAC GT Masters auf dem CM.com Circuit Zandvoort steigt mit Fans: Beim dritten Rennwochenende der Deutschen GT-Meisterschaft (10. bis 11. Juli) auf der frisch umgebauten Formel-1-Strecke in Zandvoort sind Zuschauer willkommen. Bis zu 3.000 Besucher am Tag dürfen das ADAC GT Masters in den Niederlanden zur besten Ferienzeit live an der Rennstrecke verfolgen. Tickets sind ab 22,50 Euro für ADAC Mitglieder (Nicht-Mitglieder ab 25 Euro) ausschließlich online unter adac.de/motorsport erhältlich, Kinder bis 12 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Fans haben Zugang zur Haupttribüne und den Stehplatzbereichen entlang der Start-Ziel-Geraden und der ersten Kurve. Auf der Haupttribüne besteht freie Platzwahl. Nach den aktuellen Bestimmungen in den Niederlanden besteht in den Zuschauerbereichen und auf der Tribüne keine Maskenpflicht. Der Zugang zum Fahrerlager ist noch nicht möglich. Voraussetzung für alle Besucher ab 13 Jahren ist ein negativer Coronatest, nicht älter als 40h. Der Test muss in den Niederlanden durchgeführt werden, in Deutschland gemachte Tests können nicht berücksichtigt werden. Informationen zu Terminen für die kostenlosen Tests sowie zum nächstgelegenen Testcenter gibt online unter testenvoortoegang.org (Englisch/Niederländisch). An der Rennstrecke gibt es keine Testmöglichkeit.

Besucher können den kostenlosen Test problemlos auf der Anreise nach Zandvoort durchführen, entlang allen Autobahnen aus Deutschland in Richtung Zandvoort stehen Testcenter zur Verfügung. Das Testergebnis muss in der App «CoronaCheck» hinterlegt werden, die unter coronacheck.nl/en/ kostenlos für iOS und Android verfügbar ist. Vollständig geimpfte oder genesene Besucher erhalten Zugang gegen Vorlage des digitalen COVID-Zertifikates, als QR-Code auf dem Mobiltelefon oder in ausgedruckter Form. Weitere Informationen zu Tickets und zum Zugang zur Rennstrecke gibt es online unter adac-motorsport.de/adac-gt-masters/faq-ticketing. Eine Tageskasse gibt es vor Ort in Zandvoort nicht, Tickets können bis einschließlich Sonntag, 11. Juli, nur online über adac.de/motorsport gekauft werden.

In den Niederlanden erwartet Fans ein packendes Motorsportwochenende: Neben dem ADAC GT Masters startet die ADAC GT4 Germany und die ADAC Formel 4. Geballte GT-Action gibt es zudem im Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche-Fans dürfen sich dazu auf einem Gastauftritt des Porsche Carrera Cup Benelux freuen, der ebenso wie der deutsche Cup mit dem neuen Markenpokal-Elfer der Baureihe 992 antritt. Zuschauer, die aus Deutschland eine Reise zum dritten Lauf der Deutschen GT-Meisterschaft planen, finden stets aktualisierte Informationen zur Einreise und Aufenthalt in den Niederlanden unter adac.de/news/holland-urlaub-corona/.