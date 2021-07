ADAC GT Masters findet mit Fans am Lausitzring statt

Das Rennwochenende der Deutschen GT-Meisterschaft vom 10. bis 12. September 2021 kann mit Zuschauern auf den Tribünen ausgetragen werden. Volles Programm mit ADAC TCR Germany, GTC Race und Tourenwagen Classics.

Die Deutsche GT-Meisterschaft freut sich auch beim fünften Rennwochenende der Saison 2021 vom 10. bis 12. September auf dem DEKRA Lausitzring auf Fans auf den Tribünen. Ab dem 4. August können Fans online unter adac.de/motorsport sitzplatzgenau ihr Ticket für die Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring buchen – und das für ADAC Mitglieder zu unschlagbaren Preisen ab 22,50 Euro. Bei freiem Eintritt für Kinder bis 12 Jahren ist das ADAC GT Masters ein Motorsporterlebnis für die gesamte Familie.

In der Lausitz profitieren die Fans von den attraktiven und familienfreundlichen Ticketangeboten der Deutschen GT-Meisterschaft: Das Tagesticket gibt es für ADAC Mitglieder bereits ab 22,50 Euro, das Wochenendticket ab 36 Euro. (Nicht-Mitglieder 25 Euro und 40 Euro). Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre ist der Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei. Ein erwachsenes ADAC Mitglied kann so gemeinsam mit zwei Kindern unter zwölf Jahren auf seinem frei wählbaren Wunschsitzplatz schon für 36 Euro (Nicht-Mitglieder 40 Euro) ein Wochenende lang geballte Motorsportaction erleben. Besucher können sich online unter adac.de/motorsport ihren Wunschsitzplatz aussuchen und erhalten ihr Ticket bequem zum selbst ausdrucken. Die sitzplatzgenaue Buchung stellt den Mindestabstand unter den Besuchern auf der Tribüne sicher. Für das Wochenende geltende Corona-Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vorher veröffentlicht.

Die Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft auf dem Lausitzring bieten auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einen spannenden Mischung aus GT-Rennfahrzeugen und Tourenwagen. Neben der ADAC TCR Germany starten dort auch die GT-Sportwagen der GTC Race und die Tourenwagen Classics mit legendären Rennwagen aus den 1980er und 1990er Jahren wie Ford Sierra Cosworth, BMW 635 CSi und M3 E30 oder Mercedes 190E 2,5-16.