GT Masters: PROsport plant Comeback mit Aston Martin

Das Team PROsport Racing steht vor Gaststarts in der Deutschen GT-Meisterschaft mit dem Aston Martin Vantage GT3. Auch Einsätze in der ADAC GT4 Germany sind für das Team aus Wiesemscheid auf dem Programm.

Im ADAC GT Masters könnte dieses Jahr eine weitere Marke mit von der Partie sein. Denn PROsport Racing möchte mit einem Aston Martin Vantage GT3 zurück in die Serie kommen. Die Mannschaft aus Wiesemscheid in der Nähe des Nürburgrings war bereits 2019 in der Liga der Supersportwagen unterwegs. Jetzt steht das Comeback auf der Agenda. Dabei ist ein hochkarätiges Fahreraufgebot geplant.

Als erster Pilot für die Einsätze steht Tim Heinemann fest. Der Schützling von Rennlegende Bernd Schneider gewann 2019 mehrere Rennen in der ADAC GT4 Germany und sammelte bereits erste GT3-Erfahrung im GTC Race im Rahmen des ADAC Racing Weekend. Als Wunschpartner für den 23-Jährigen ist Aston-Martin-Werksfahrer Nicki Thiim vorgesehen.

«Tim Heinemann ist ein absolutes Fahrtalent und wir wollen gerne mit ihm weiter zusammenarbeiten“», so Teamchef Christoph Esser. «Daher wollen wir mit ihm und nach Möglichkeit mit Nicki Thiim Gaststarts im ADAC GT Masters absolvieren. Heinemann hat in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Testfahrten mit unserem Vantage GT3 auf dem Nürburgring, Grand-Prix-Kurs und Nordschleife, absolviert und ebenfalls in Hockenheim.»

Doch damit nicht genug: PROsport wird zudem auch in der ADAC GT4 Germany im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters antreten. Dabei sollen die letzten drei Rennwochenenden auf dem Sachsenring, den Hockenheimring und dem Nürburgring bestritten werden. «PROsport konzentriert sich weiter auf die GT4», erklärt Esser weiter. «Als wir 2019 mit Aston Martin angefangen haben, sind wir gleich mit einer Pole-Position in Oschersleben gestartet. Auch beim Gaststart am Ende der 2020-er Saison haben wir Akzente gesetzt. Jetzt freuen wir uns sehr, noch drei Gaststarts in der ADAC GT4 Germany bestreiten zu können.»

Insgesamt sollen in der ADAC GT4 Germany sogar zwei Aston Martin Vantage GT4 aufgeboten werden. Mike David Ortmann steht bereits als Fahrer fest. Wer die anderen drei Piloten sein werden, will PROSport zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.