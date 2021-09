Lausitzring 2022: Festival von GT Masters und DEKRA

Unter dem Namen Family & Friends Festival wird das Rennwochenende des ADAC GT Masters im Jahre 2022 auf dem Lausitzring ganz besonders. Es soll sogar ganz viele Blicke hinter die Kulissen der Anlage geben.

Der Lausitzring ist eine der wenigen Rennstrecken in Deutschland. Die imposante Anlage in Brandenburg (direkt an der A13 gelegen) gehört nun schon seit einiger Zeit zur DEKRA. Neben der eigentlichen Rennstrecke bietet der Komplex aber noch vieles mehr, was bislang nicht öffentlich angeschaut werden konnte. Doch das soll sich 2022 ändern. Denn Teile des Lausitzrings sollen beim sogenannten Family & Friends Festival 2022 besucht werden können. Bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Projekts fiel sogar die Bezeichnung Tag der offenen Tür.

Das Family & Friends Festival soll am 20. und 21. August 2022 stattfinden. Highlight dabei ist sicherlich der Auftritt des ADAC GT Masters. Die deutsche GT-Meisterschaft wird aber natürlich auch wieder einige ihrer so beliebten Rahmenrennserien mitbringen – welche das genau sind, steht noch nicht final fest.

Beim Family & Friends Festival 2022 soll der Fokus aber nicht nur auf den begeisterten Motorsportfans liegen, sondern es sich um ein Eventformat für die ganze Familie handeln. Neben den Autorennen kombiniert das Festival verschiedene Themenwelten, Entertainment (hier wird an ein Konzert gedacht) und der schon angesprochene Einblick hinter die Kulissen des DEKRA Technology Centers.

Die Themenwelten beziehen sich auf die Bereiche Motor, Technik, Outdoor, Wellness und Kinder. In der Themenwelt Motor gibt es nicht nur die Autorennen an sich zu sehen, sondern auch die Möglichkeit, verschiedene Mobilitätsformen selbst zu erleben und Fahrzeugmodelle verschiedener Hersteller zu testen.

Auch der Eintrittspreis wird richtig attraktiv sein. Auf der Pressekonferenz wurde ein Startpreis von fünf Euro pro Tag angedeutet. Für den Besuch einer so hochkarätigen Rennveranstaltung wie das ADAC GT Masters ist das natürlich ein absolut reizvoller Betrag.

ADAC Motorsportchef Thomas Voss ist von dem Konzept überzeugt. «Beim Family & Friends Festival handelt es sich um ein ganz neues Eventformat. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung mit unserem langjährigen Partner DEKRA. Wir sprechen mit dem Festival die ganze Familie an – von Klein bis Groß. Dabei steht das Erleben im Vordergrund. Weitere Details zu den einzelnen Highlights des Family & Friends Festival 2022 werden wir in den kommenden Monaten veröffentlichen. Bei unseren Motorsport-Events wollen wir zukünftig neue Wege gehen, uns breiter aufstellen und neue Zielgruppen begeistern. Als Leuchtturmprojekt ist das Family & Friends Festival ein erster Schritt, neue Eventformate zu entwickeln.»

Das ADAC GT Masters bezieht auf dem Lausitzring derzeit die Boxen. Die deutsche GT-Meisterschaft absolviert am kommenden Wochenende (10. bis 12. September 2021) die vierte Saisonstation 2021. Auch schon dieses Jahr sind dort wieder Zuschauer zugelassen. Sie können erstmals seit 2019 am Samstag und Sonntag sogar wieder ins Fahrerlager. Das ist auf jeden Fall schon einmal ein super Vorgeschmack auf das nun angekündigte Family & Friends Festival im Jahre 2022.