Zakspeed fährt 2022 wieder GT Masters und GT4 Germany

Das Team aus Niederzissen bleibt auch im kommenden Jahr fester Bestandteil des ADAC GT Masters-Pakets. Sowohl in der Liga der Supersportwagen als auch in der ADAC GT4 Germany werden zwei Mercedes-AMG eingesetzt.

Die nächste gute Nachricht für das ADAC-Motorsport-Paket. Schon frühzeitig hat sich Zakspeed committet, auch in der Saison 2022 sowohl im ADAC GT Masters als auch in der ADAC GT4 Germany mit zwei Fahrzeugen antreten zu wollen. Damit wird genau dasselbe Programm fortgesetzt wie in der aktuellen Saison 2021. «Es ist schön, schon vor dem Saisonende die Pläne für das kommende Jahr bekannt geben zu können. Wir sind bereits 2009 erstmals im ADAC GT Masters gestartet und freuen uns, dass die Serie weiterhin fester Bestandteil unseres GT-Programms ist», so Teamchef Peter Zakowski. «In diesem Rahmen bleiben wir natürlich auch der ADAC GT4 Germany erhalten.»

Das Traditionsteam Zakspeed ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Rennställe Deutschlands. Formel 1, Deutsche Rennsport-Meisterschaft, IMSA-Serie in den USA, FIA GT, DTM, V8-Star, STW und ADAC GT Masters: Die Liste der Rennserien, an der das 1968 gegründete Team schon teilgenommen hat, ist mehr als beeindruckend. 22 Titel und knapp 500 Rennsiege hat der Traditionstrennstall aus Niederzissen, der zwischen 1985 und 1989 auch in der Formel 1 startete, bisher eingefahren. Im ADAC GT Masters setzt der Rennstall seit 2014 auf Fahrzeuge von Mercedes-AMG, bereits im Folgejahr holte Zakspeed mit Sebastian Asch und Luca Ludwig den Fahrertitel.

In der aktuellen Saison 2021 ist Zakspeed noch in beiden ADAC-Serien inmitten des Titelkampfs. Nach zwei Siegen in den letzten drei Rennen sind Igor Walilko und Ex-Champion Jules Gounon im ADAC GT Masters Tabellenfünfte. In der ADAC GT4 Germany liegen Jan Marschalkowski und Théo Nouet nach drei Saisonsiegen auf dem zweiten Gesamtrang. Nouet führt zudem klar in der Junior-Wertung.

Wer die insgesamt vier Mercedes-AMG in den beiden ADAC Rennserien im Jahr 2022 pilotieren wird, gibt Zakspeed zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Zusätzlich wird der Rennstall seine Aktivitäten auf europäischer Ebene mit einem Programm in der GT4 European Series ausbauen.