Starkes Duo: Güven und Ex-Meister Engelhart für Joos

Das Team Joos Sportwagentechnik hat die Fahrerpaarung für die Saison 2022 im ADAC GT Masters bekannt gegeben. Mit Porsche-Pilot Ayhancan Güven und Ex-Champion Christian Engelhart soll der nächste Schritt gemacht werden.

Vielversprechende Paarung für die kommende Saison im ADAC GT Masters: Joos Sportwagentechnik rüstet für die zweite volle Saison in der Deutschen GT-Meisterschaft mächtig auf und hat mit Ayhancan Güven und Ex-Champion Christian Engelhart ein schlagkräftiges Duo verpflichtet, das auf jeden Fall um die Rennsiege mitfahren kann. Der Rennstall aus Balingen setzt weiterhin einen Porsche 911 GT3 R in der Serie ein.

«Ich freue mich sehr über unser Fahreraufgebot für die nächste Saison», strahlt Teamchef Michael Joos. «Christian Engelhart ist einer der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des ADAC GT Masters. Wir werden sicher von seinem Speed und seiner großen Erfahrung profitieren. Ayhancan Güven ist ein großes, vielversprechendes Talent, das bereits ein beeindruckendes Maß an Konstanz und Erfolg gezeigt hat. Mit ihnen wollen wir in unserer zweiten Saison in der Deutschen GT-Meisterschaft den nächsten Schritt gehen und um Rennsiege und die Meisterschaft kämpfen.»

Christian Engelhart wurde 2020 im Porsche von SSR Performance Meister im ADAC GT Masters. Mit 15 Siegen belegt er derzeit Platz zwei in der ewigen Bestenliste des ADAC GT Masters. Auch international zählt Engelhart zu den erfolgreichsten GT-Fahrern. So gewann der offizielle Porsche-Fahrer unter anderem die Blancpain GT Series und holte Siege bei den 24 Stunden von Daytona und Dubai. «Ich freue mich unheimlich, mit Michael Joos und seinem Team im ADAC GT Masters für Porsche an den Start zu gehen», so der GT-Routinier. «Mit meinem Porsche-Teamkollegen Ayhancan habe ich einen superschnellen Partner und ich bin sicher, dass wir alle Faktoren zusammen haben, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Danke an alle Partner, Teammitglieder und Porsche für das Vertrauen. Gehen wir es an!»

Güven kennen Fans des ADAC GT Masters bestens aus dem Porsche Carrera Cup Deutschland. In diesem Jahr wurde er mit vier Rennsiegen Vizechampion in dem Porsche-Markenpokal im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters. Zuvor gewann er zwei Mal den französischen Carrera Cup. 2019 wurde der Türke in das Junior-Förderprogramm von Porsche aufgenommen und steigt nun als offizieller Porsche-Fahrer in die Deutsche GT-Meisterschaft auf. «Ich freue mich sehr auf mein Debüt im ADAC GT Masters», meint Güven. «Mit Christian Engelhart haben wir ideale Voraussetzungen um erfolgreich zu sein. Wir wollen zusammen mit dem Team Joos Sportwagentechnik die bestmöglichen Ergebnisse für Porsche einfahren.»

Saisonstart ist vom 22. bis 24. April 2022 in Oschersleben.