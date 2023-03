Joos Sportwagentechnik weiterhin im ADAC GT Masters

Das Team Joos Sportwagentechnik geht 2023 in seine dritte komplette Saison im ADAC GT Masters. Das Team wird einen fabrikneuen Porsche 911 GT3 R in der GT3-Meisterschaft einsetzen.

Das Team Joos Sportwagentechnik tritt 2023 wieder im ADAC GT Masters an und setzt in der neuen Saison einen fabrikneuen Porsche 911 GT3 R der Generation 992 ein. Welches Fahrerduo den Porsche steuert, verrät Teamchef Michael Joos in Kürze. Klar ist: Bereits ab dem Saisonstart vom 9. bis 11. Juni beim «Festival of Dreams» am Hockenheimring greift der Rennstall aus dem bayrischen Vöhringen in den Kampf um die Siegerpokale ein. SPORT1 zeigt alle zwölf Rennen der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC live in voller Länge im Free-TV.

«Nach zwei erfolgreichen Jahren im ADAC GT Masters bin ich sehr froh, dass wir auch in dieser Saison wieder in der Meisterschaft antreten werden. Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind sicher, dass sich die Serie auch in diesem Jahr sehr gut entwickeln wird. Unser Anspruch ist es natürlich, auch in diesem Jahr um den Titel zu fahren», sagt Teamchef Michael Joos. Seit 2021 ist das Team Joos Sportwagentechnik Vollzeit im ADAC GT Masters am Start, nachdem der Rennstall 2020 erste Gaststarts absolviert hat.

In der vergangenen Saison feierte der Rennstall mit Christian Engelhart und dem Türken Ayhancan Güven die Vizemeisterschaft in der Fahrerwertung. Das Porsche-Duo jubelte dabei am DEKRA Lausitzring und in Hockenheim jeweils über einen Sieg. Die beiden letztjährigen Piloten des Teams werden 2023 für Toksport WRT bzw. dem KÜS Team Bernhard in der DTM starten.

Auf die Teilnehmer des ADAC GT Masters wartet 2023 insgesamt ein Preisgeldtopf von 570.000 Euro in Geld- und Sachpreisen. Außerdem führt der ADAC den eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit konsequent fort. Auch 2023 kommt in allen Supersportwagen der nachhaltige Kraftstoff von Shell, der zu 50 Prozent aus erneuerbaren Komponenten besteht, zum Einsatz.