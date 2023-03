Audi-Legenden starten gemeinsam bei 24h Nürburgring

Three champions, one Green Hell: Die Audi-Legenden Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller startet gemeinsam für das Audi Sport Team Scherer PHX beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring.

Drei ehemalige DTM-Champions, ein Fahrzeug, ein Rennen: Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller bestreiten gemeinsam das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das Trio teilt sich einen Audi R8 LMS GT3 evo II, der vom Audi Sport Team Scherer PHX eingesetzt wird.

Timo Scheider gewann in den Jahren 2008 und 2009 den Titel in der bekanntesten deutschen Rennserie. Der 44-Jährige, der von 2000 bis 2016 in der DTM aktiv war, konnte in seiner langen Karriere zudem auch beim Langstreckenklassiker in der Eifel triumphieren. Gemeinsam mit Manuel Reuter und Marcel Tiemann gewann er die 2003er Auflage im DTM Opel Astra. Das Einsatzteam war bereits damals die Phoenix-Mannschaft.

Martin Tomczyk gewann 2011 die Meisterschaft in der DTM. Als einzigem Piloten in der Geschichte gelang ihm dies mit einem Jahreswagen. Eingesetzt wurde sein Audi A4 DTM in dem Rennjahr ebenfalls von der Phoenix-Mannschaft von Ernst Moser. Erst vor wenigen Wochen wurde Tomczyk als Motorsportdirektor von ABT Sportsline benannt. Kurioserweise greift die ABT-Mannschaft ebenfalls beim Langstreckenklassiker an und bringt einen bockstark besetzten Lamborghini an den Start.

Auch Mike Rockenfeller wurde im Phoenix-Team DTM-Champion. 2013 gelang ihm das im Audi RS5 DTM. Rockenfeller, der als Langstreckenexperte gilt, gewann das Rennen 2006 im Porsche von Manthey Racing. Der 39-Jährige feierte 2010 zudem einen Gesamtsieg im Audi R15 TDI beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. In diesem Jahr wird Rockenfeller, der bis Ende 2021 offizieller Audi-Werksfahrer war und in der DTM an den Start ging, mit Jenson Button und dem siebenmaligen NASCAR-Meister Jimmie Johnson in einem Chevrolet NASCAR an der Sarthe starten - hier mehr zu dem Projekt.

«Wir drei haben einfach Lust darauf», so Timo Scheider in den sozialen Netzwerken. «Audi gibt uns ein tolles Paket, um beim 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Es gibt keinen Zweifel, wir werden alles geben!»

Ihr Einsatzteam wird der neugegründete Rennstall SCHERER SPORT PHX sein, welcher für den Langstreckenklassiker Werksunterstützung von Audi erhält. Das Team ist ein Zusammenschluss von SCHERER SPORT und dem Erfolgsrennstall Phoenix Racing aus Meuspath sein – hier mehr Informationen zu der Mannschaft.