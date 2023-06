ADAC GT Masters: Fahrzeugeinstufung angepasst

Die SRO, von dem der ADAC die BoP für das ADAC GT Masters und die DTM bezieht, hat die Fahrzeugeinstufung vor dem Saisonstart angepasst. Betroffen sind der BMW M4 GT3 sowie der Porsche 911 GT3 R.

Die SRO, die die BoP-Einstufungen für das ADAC GT Masters festlegt, kategorisiert Rennstrecken in vier verschiedene Kategorien ein und entwickelt für jede Streckenkategorie eine eigene BoP. Damit möchte die SRO fahrzeugspezifische Unterschiede auf den verschiedenen Rennstrecken eliminieren. Der Kurs in der Nähe von Mannheim ist in die B-Kategorie eingeordnet, welches eine der schnelleren Streckenkategorien ist, aber trotzdem viel Abtrieb erfordert.

Der ADAC arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammen und nutzt seitdem die Einstufung des Marktführers in diesem Bereich. Ab dieser Saison stellt die SRO damit folgerichtig auch die Einstufung für die DTM.

Die Fahrzeughöhe des BMW M4 GT3 sinkt um jeweils zwei Millimeter an der Vorder- und Hinterachse. Sie beträgt nun 82,5 bzw. 81,5 Millimeter.

Die beiden Restriktoren des Porsche 911 GT3 R werden von einem Durchmesser von 39,5 Millimeter auf 38 Millimeter verkleinert, darf stattdessen aber 20 Kilogramm Gewicht ausladen.

Audi R8 LMS GT3 evo II:

Fahrzeuggewicht: 1.310 Kilogramm (1.260 Kilogramm Mindestgewicht + 50 Kilogramm BoP-Ballast)

2×36 Millimeter Restriktoren

BMW M4 GT3:

Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm (1.265 Kilogramm Mindestgewicht + 35 Kilogramm BoP Ballast)

Max. Ladedruck: 2,730 mbar

Lamborghini Hurácan GT3 Evo2

Fahrzeuggewicht: 1.315 Kilogramm (1.250 Kilogramm Mindestgewicht + 65 Kilogramm BoP Ballast)

1×51 Millimeter Restriktor

Mercedes-AMG GT3:

Fahrzeuggewicht: 1.325 Kilogramm (1.285 Kilogramm Mindestgewicht + 40 Kilogramm BoP Ballast)

2×34,5 Millimeter Restriktor

Porsche 911 GT3 R:

Fahrzeuggewicht: 1.290 Kilogramm (1.250 Kilogramm Mindestgewicht + 40 Kilogramm BoP Ballast)

2×38 Millimeter Restriktor.

Die komplette Einstufung ist hier einzusehen.