ADAC GT Masters: Elias Seppänen an der Spitze 09.06.2023 - 18:19 Von Jonas Plümer

© ADAC Elias Seppänen fuhr im Landgraf Mercedes-AMG GT3 die Tagesbestzeit in Hockenheim

Elias Seppänen eröffnet die ADAC GT Masters-Saison 2023 an der Spitze. In den beiden Trainingssitzungen in Hockenheim fuhr der Finne im Landgrad Motorosport Mercedes die Tagesbestzeit.