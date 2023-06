Benjamin Hites mit Rekord auf Pole-Position

Der Chilene Benjamin Hites hat sich die Pole-Position für den ADAC GT Masters-Auftakt gesichert. Im Grasser Racing Team Lamborghini fuhr er einen neuen Rundenrekord.

1:37.358 Minuten - so schnell war noch nie ein Pilot in der Geschichte des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Benjamin Hites hat sich mit einem neuen Qualifyingrekord die Pole-Position für den Saisonauftakt der traditionsreichen GT3-Meisterschaft gesichert.

Hites teilt sich den Grasser Racing Team Lamborghini mit Marco Mapelli. Zudem ist der südamerikanische Youngster, der für das Team auch im GT World Challenge Europe Endurance Cup startet, der erste Pilot aus Chile, der sich eine Pole-Position im ADAC GT Masters sichert.

Rang zwei geht an Tim Zimmermann im Huber Racing Porsche 911 GT3 R. Zimmermann fehlten nur 0,022 Sekunden auf Hites. Ein guter Einstand für Huber Racing im ADAC GT Masters – das Meisterteam aus dem Porsche Carrera Cup feiert in Hockenheim seinen Einstand in der Rennserie.

Salman Owega komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes die Top 3.

Der erste Rennlauf der Saison wird um 13:00 Uhr aufgenommen – Sport1 überträgt das Rennen Live im FreeTV.

Ergebnis (Top 10):

1. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

2. Tim Zimmermann/Jaxon Evans – Huber Racing – Porsche 911 GT3 R

3. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

4. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

5. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R

6. Kim-Luis Schramm/Igor Walilko – FK Performance – BMW M4 GT3

7. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

8. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

9. Razvan Umbrarescu/Arjun Maini – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

10. Jonas Gelzinis/Jonas Karklys – NordPass by Juta Racing – Audi R8 LMS GT3