BMW-Werksfahrer Neil Verhagen debütiert im GT Masters

Der US-Amerikaner Nil Verhagen debütiert auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters. Er ersetzt Igor Walilko im M4 GT3 von FK Performance Motorsport.

Der Pole Igor Walilko wird nicht für FK Performance beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring an den Start gehen. Aufgrund eines familiären Vorfalls, muss Walilko auf den Start in der Eifel verzichten, wie das Team via Social Media mitteilte.

Nach vier von zwölf Rennen belegte Walilko mit seinem Teampartner Kim Luis Schramm Rang neun in der Fahrerwertung.

Stattdessen wird BMW-Werksfahrer Neil Verhagen gemeinsam mit Schramm für den Rennstall aus Bremen auf dem Nürburgring an den Start gehen.

Der US-Amerikaner war in den vergangenen Jahren Teil der BMW-Junioren. In diesem Jahr startet er hauptsächlich auf der Nordschleife und im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Er wird sein Debüt im ADAC GT Masters feiern.