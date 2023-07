ADAC GT Masters: Zeitplan Truck GP

Nur eine Woche nach dem Gastspiel auf dem Norisring steht das dritte Rennwochenende des ADAC GT Masters an. Beim Truck GP gastiert die GT3-Serie auf dem Nürburgring.

Das dritte Rennwochenende des ADAC GT Masters wird auf dem Nürburgring im Rahmen des legendären Truck GP ausgefahren. Für die traditionsreiche GT3-Serie des ADAC, die 2023 in ihrer 17. Saison ist, wird es der erste Start seit 2012 auf dem besucherreichen Event sein.

Der Zeitplan der GT3-Rennserie ist dabei wie aus den Vorjahren gewöhnt. Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an, zudem absolvieren die Trophy-Piloten ein zusätzliches Training über 30 Minuten.

Am Samstag und Sonntag stehen je ein Qualifying über 20 Minuten an, ehe die Rennen am Nachmittag aufgenommen werden.

Alle Saisonläufe werden im FreeTV auf Sport1 übertragen. Zudem wird es einen offiziellen Stream auf YouTube und auf der Webseite der Rennserie geben.

Zeitplan:

14.07.2023:

12:35 – 13:20 Uhr – Training 1

13:25 – 13:55 Uhr – Trophy Training

15:20 – 16:05 Uhr – Training 2

15.07.2023:

10:15 – 10:35 Uhr – Qualifying 1

15:10 – 16:10 Uhr – Rennen 1

16.07.2023:

09:05 – 09:25 Uhr – Qualifying 2

15:15 – 16:15 Uhr – Rennen 2

Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.

Das Starterfeld wird zum Gastspiel in der Eifel deutlich anwachsen. Nachdem NordPass by Juta Racing das Nürnberg-Gastspiel auslassen musste, wird der litauische Rennstall in der Eifel einen zweiten Audi einsetzen. Paul Motorsport feiert sein Comeback in der Rennserie und setzt einen Lamborghini ein. Schnitzelalm Racing setzt einen Mercedes-AMG GT3 ein und wird damit sein Debüt im ADAC GT Masters feiern. Zudem soll weiterhin der Ferrari 296 GT3 sein Seriendebüt feiern, der einsetzende Rennstall hat sich allerdings noch nicht aus der Deckung gewagt.