Project 1 debütiert auf Nürburgring im GT Masters

Auf dem Nürburgring wird Project 1 im ADAC GT Masters debütieren. Das Team setzt die «Road to DTM» von Sandro Holzem fort. Sein Partner wird der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann.

Ein weiteres DTM-Team startet im ADAC GT Masters. Project 1 wird auf dem Nürburgring erstmals einen BMW M4 GT3 an den Start bringen. Der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann, der auch in der DTM für das Team startet, und Sandro Holzem werden den M4 GT3 des Teams steuern.

Der Start in der Eifel ist Teil der «Road to DTM» von Holzem. Anfang Juli feierte er beim GTC Race auf dem Nürburgring sein Renndebüt im GT3-Boliden und konnte dabei gleich einen Podestrang einfahren.

«Marco Wittmann und Sandro Holzem werden sich das Cockpit teilen“, so Teammanager Hauke Ewald. «Marco wird sicher seinem Kollegen Sandro wertvolle Informationen liefern und die Ausbildung vorantreiben. Wir freuen uns bereits auf die Rennen am Nürburgring. Das Feld der GT Masters ist nicht zu unterschätzen und ist ein Garant für großartiges Racing. In der Kombination Holzem/Wittmann trifft junges Talent auf langjährige Erfahrung. Für uns als Team eine großartige Kombination. Auch wenn das Feld stark ist, glaube ich an unseren starken Teamspirit und daraus folgend ein gutes Ergebnis.»

Sandro Holzem: «Ich freue mich bereits auf den Start bei dem ADAC GT Masters auf meiner Heimstrecke. Gerade auch das unberechenbare Wetter in der Eifel geben dem Rennen eine extra Portion Spannung. Doch egal welche Bedingungen, ich fühle ich mich durch das Team von Project 1 sehr gut auf den engen Positionskampf der ADAC GT Masters vorbereitet. Mein Teamkollege Marco Wittmann bringt so viel Erfahrung mit, dass ich nur davon profitieren kann.»

Marco Wittmann: «Unser Fokus liegt auf der Optimierung von Prozessen rund um unser Team und meinem Kollegen Sandro. Es wird uns sicher für das bevorstehende DTM-Wochenende helfen.»