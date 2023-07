Arjun Maini startet auf Nürburgring erneut

DTM-Pilot Arjun Maini wird auf dem Nürburgring zum zweiten Mal 2023 im ADAC GT Masters starten. Wie in Hockenheim startet er erneut für das Haupt Racing Team.

Nachdem Arjun Maini bereits beim Saisonauftakt in Hockenheim im ADAC GT Masters startete, startet der Inder auch auf dem Nürburgring für das Haupt Racing Team. Maini teilt sich dabei erneut das Cockpit eines Mercedes-AMG GT3 mit Razvan Umbrarescu aus Rumänien.

Zuletzt am Norisring fuhr der 2021er DTM-Champion und 2012er ADAC GT Masters-Meister Maximilian Götz mit Umbrarescu, da es DTM-Piloten an DTM-Rennwochenenden untersagt ist, in mehr als einer Rennserie zu starten.

An diesem Wochenende wird Götz aufgrund einer Terminüberschneidung mit der GT World Challenge Asia nicht an den Start gehen können, wird aber im Saisonverlauf weitere Einsätze im Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3 erhalten.

Maini und Umbrarescu belegten im zweiten Lauf in Hockenheim die zweite Position. Zuvor fuhr der Inder im Qualifying mit einem neuen Rundenrekord auf die Pole-Position.