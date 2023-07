Litauisches Fahrerquartett für Juta Racing

Die beiden NordPass by Juta Racing Audi R8 LMS GT3 werden beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring von vier Piloten aus Litauen gesteuert.

Nachdem NordPass by Juta Racing das ADAC GT Masters-Rennwochenende auf dem Norisring auslassen musste, kehrt der Rennstall aus Litauen auf dem Nürburgring in die traditionsreiche GT3-Meisterschaft des ADAC zurück. Der baltische Rennstall wird dazu sogar einen zweiten Audi R8 LMS GT3 an den Start bringen und sein Engagement im ADAC GT Masters aufstocken.

Die beiden Stammfahrer Jonas Karklys und Jonas Gelžinis werden erneut den Boliden mit der Startnummer #24 pilotieren. Im Schwesterfahrzeug werden mit Simas Juodvirsis und Justas Jonusis zwei weitere Piloten aus Litauen an den Start gehen. Für beide Fahrer wird es das Debüt im ADAC GT Masters sein.

«Die beiden werden das ADAC GT Masters auf dem Nürburgring nutzen, um sich auf das Aurum 1006km in der kommenden Woche vorzubereiten. Es ist das größte und wichtigste Autorennen im baltischen Raum», erklärt Gelžinis gegenüber dem Fachportal GT-Place.

Juodvirsis und Jonusis sind derzeit nur für die ADAC GT Masters-Veranstaltung auf dem Nürburgring bestätigt, es ist unklar, ob sie noch weitere Rennen in der Rennserie bestreiten werden. Karklys und Gelžinis werden auch die weiteren Rennwochenenden in der GT3-Serie bestreiten.