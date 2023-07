Vollkommen verrückt: Morddrohung in Auslaufrunde

Gael Castelli verlor bei der GT4 European Series in Spa die Nerven und löste in der Auslaufrunde eine Kollision aus. Zudem sprach er gegen seinen Konkurrenten Michael Schrey eine Morddrohung aus

Im Rahmen des vierten GT4 European Series-Rennwochenendes kam heraus, dass Gael Castelli in der Auslaufrunde vom zweiten Lauf in Spa eine Morddrohung gegen einen Konkurrenten ausgesprochen hat.

Im Rahmen des GT4 European Series-Rennwochendes in Misano wurde der CSA Racing Audi R8 LMS GT4 von Gael Castelli und Alexandre Cougnaud vom zweiten Wertungslauf in Spa-Francorchamps ausgeschlossen. Zuvor gab es eine Anhörung von Castelli und einem Teamvertreter sowie dem Hofor Racing by Bonk Motorsport-Piloten Michael Schrey und einem Teamvertreter der BMW-Mannschaft.

Der französische Audi-Pilot löste nach dem zweiten Rennen auf der Ardennenachterbahn in der Auslaufrunde eine Kollision mit Michael Schrey aus. Zudem gab es vom Fahrer und Team ein unsportliches Verhalten gegenüber der BMW-Mannschaft.

Nach Beendigung des zweiten Rennens überholte Castelli fünf Fahrzeuge, um auf der Geraden vor der Bruxelles-Kurve auf Michael Schrey im BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport aufuschließen. Neben dem BMW riss Castelli das Lenkrad nach links und löste so eine seitliche Kollision beider Fahrzeuge aus. Zeitgleich rief der Franzose «I´m going to kill you» im Cockpit des Audis, wie die Onboardaufnahmen belegten.

Vor Fagnes bremste Castelli zudem den BMW so aus, dass Schrey neben ihn ziehen musste, so dass der Franzose noch wild in Richtung des 2021er ADAC GT4 Germany-Meisters Schrey gestikulierte.

Bei der Anhörung gab Gael Castelli an, dass er nach eines Zwischenfalls im Rennen sehr aufgebracht war. Bereits nach dem Rennen entschuldigte er sich bei Schrey. Der CSA Racing-Pilot akzeptiert die Strafe und bezeichnet sein Verhalten mittlerweile als unangemessen und unverhältnismäßig.

Zeitgleich machten Teamvertreter von CSA Racing nach Zieldurchfahrt verbale Gewaltandrohungen gegenüber dem Hofor Racing by Bonk Motorsport-Teammanager Felix Schmenk.

Kurz vor dem Rennstart der GT4 European Series in Spa-Francorchamps wurde der Tod von Dilano van ’t Hoff bekanntgegeben, der am Morgen in der Formula Regional European Championship powered by Alpine verunglückt ist. Allein der Vorfall vor dem Rennen lässt den Wutanfall von Castelli in ein noch schlechteres Licht rücken…