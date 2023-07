Herberth Motorsport bestreitet Sprint Cup

Herberth Motorsport stockt das GT World Challenge Europe-Programm auf und startet mit einem Porsche 911 GT3 R auch im Sprint Cup der populären SRO-Meisterschaft.

Obwohl das Team nicht auf der im März präsentierten Teilnehmerliste aufgeführt wurde, wird Herberth Motorsport am GT World Challenge Europe Sprint Cup teilnehmen. Das bayrische Team setzt einen Porsche 911 GT3 R ein, der im Bronze Cup startet.

Der Bronze Cup wird in Misano erstmals Teil der Rennserie sein, nachdem die Klasse beim Saisonauftakt in Brands Hatch aufgrund der geringen Streckenkapazität nicht an den Start gehen konnte.

Neben dem 2018er ADAC GT Masters-Meister Robert Renauer, wird Ralf Bohn das Fahrzeug steuern. Auch im Endurance Cup steuern die beiden Piloten den Porsche, unterstützt wird das Duo dort von Alfred Renauer, dem Zwillingsbruder von Robert Renauer.

Das Team möchte um den Titel im Bronze Cup der GT World Challenge Europe kämpfen, womit das siegreiche Team einen Startplatz bei den 24h Le Mans 2024 gewinnt.

Herberth Motorsport startet mit einem Retrodesign in der GT World Challenge Europe, welches an das legendäre JPS-Design der Formel 1-Fahrzeuge von Lotus angelehnt ist.