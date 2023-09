Maximilian Götz mit Tagesbestzeit auf Sachsenring

In den beiden Trainingssitzungen des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring fuhr Maximilian Götz die Tagesbestzeit im Haupt Racing Team Mercedes.

Bestzeit am Freitag für Maximilian Götz (Haupt Racing Team) im Mercedes-AMG GT3: Bei seinem zweiten Saisoneinsatz im ADAC GT Masters fuhr der Uffenheimer mit 1:18,765 Minuten die schnellste Runde am Sachsenring. Sven Müller (Bingen/Team Joos by Racemotion) und Ralf Aron (EST/Haupt Racing Team) komplettierten die Top Drei.

Bei bestem Sommerwetter sowie Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius im Tagesverlauf sicherte sich Götz bereits am Morgen Platz eins im Tagesklassement. «Zu Beginn war es noch kühler und die Streckenverhältnisse besser. Das Team freut sich über ein starkes Ergebnis mit den Plätzen eins und zwei. Wir haben das passende Set-up gefunden und sind bereit für den Samstag», sagte der ADAC GT Masters Champion von 2012. Zuletzt startete der 37-Jährige vor drei Jahren am Sachsenring. «Es ist super wichtig, dass ich die Strecke schon kenne. Dadurch bin ich in den ersten Runden gut in den Flow gekommen. Ein guter Rhythmus ist sehr entscheidend. Der Sachsenring bietet einen tollen Mix aus schellen und langsamen Kurven», nannte Götz die Besonderheiten der Berg- und Talbahn in Hohenstein-Ernstthal.

Rang zwei beim Auftakt zum vierten Saisonstopp ging an Müller. Der Meisterschaftsführende ordnete sich im Porsche 911 GT3 R 0,247 Sekunden hinter dem Tagesschnellsten ein. Mit dem dritten Platz machte der Mercedes-AMG-Pilot Aron das starke Ergebnis für das Haupt Racing Team perfekt (+0,490 Sekunden). Auf den vierten Platz schaffte es mit der besten Runde am Nachmittag Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser-Racing-Team). Der Rennsieger vom Nürburgring umrundete den 3,645 Kilometer langen Sachsenring mit dem Lamborghini Huracán GT3 Evo2 innerhalb von 1:19,264 Minuten. Als Fünftschnellster reihte sich mit einer halben Sekunde Rückstand Eduardo Coseteng (PHL/Schubert Motorsport) im BMW M4 GT3 ein.

Das Qualifying findet am Samstagmorgen um 8:30 Uhr statt. Der Kampf um die besten Startplätze läuft im Livestream auf dem kostenlosen YouTube-Kanal @adacmotorsports. TV-Partner Sport1 überträgt das erste Rennen nach der Sommerpause ab 15 Uhr live im Free-TV.

Ergebnis Training 1 (Top 8):

1. Petru Umbrarescu/Maximilian Götz – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

2. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

3. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

5. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

6. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

7. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R

8. Jonas Gelzinis/Jonas Karklys – NordPass by Juta Racing – Audi R8 LMS GT3

Ergebnis Training 2 (Top 8):

1. Benjamin Hites/Marco Mapelli – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

2. Eduardo Coseteng/Ben Green – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Finn Gehrsitz/Sven Müller – Team Joos by RACEmotion – Porsche 911 GT3 R

4. Jannes Fittje/Nico Menzel – Huber Motorsport – Porsche 911 GT3 R

5. Salman Owega/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

6. Alain Valente/Ralf Aron – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

7. Petru Umbrarescu/Maximilian Götz – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

8. Jonas Gelzinis/Jonas Karklys – NordPass by Juta Racing – Audi R8 LMS GT3