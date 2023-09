Christian Engelhart kehrt ins ADAC GT Masters zurück

Nachdem Christian Engelhart 2022 Vizemeister in der Joos-Mannschaft Vizemeister im ADAC GT Masters wurde, kehrt er auf dem Red Bull Ring in das Team zurück

Zur Veranstaltung auf dem Red Bull Ring kehrt Christian Engelhart ins ADAC GT Masters und zur Joos-Mannschaft zurück. Der Vizemeister aus dem Jahr 2022 steuert den zweiten Wagen des Porsche-Rennstalls.

Christian Engelhart ist zurück im ADAC GT Masters und in der Joos-Mannschaft. Auf dem Red Bull Ring wird der 2020er Meister und 2022er Vizemeister gemeinsam mit Teamchef Michael Joos den zweiten Porsche 911 GT3 R der Mannschaft pilotieren. Youngster Finn Gehrsitz und Porsche-Ass Sven Müller steuern das andere Auto.

Auf dem Red Bull Ring setzt das Team erstmals einen zweiten Wagen in der "Liga der Supersportwagen" einsetzen.

«Als Team sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen und ich bin sicher, dass wir den Doppeleinsatz perfekt meistern werden», so Joos.

«Ich freue mich, wieder mit dem Team Joos auf dem Red Bull Ring zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen!», so Engelhart, der für Toksport WRT die erste Saisonhälfte der DTM bestritt und in Oschersleben ein Rennen gewinnen konnte.

Obwohl das ADAC GT Masters im Jahr 2023 schwierige Zeiten durchmacht, glaubt der Porsche-Rennstall an die traditionsreiche GT3-Serie des ADAC. Michael Joos abschließend: «Wir glauben an das ADAC GT Masters und wollen mit diesem Einsatz ein Zeichen setzen. Für mich persönlich ist es eine Herausforderung, mich mit den Top-Piloten in der Serie zu messen und ich freue mich sehr darauf.»