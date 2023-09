Champions Weerts/Vanthoor feiern ersten Saisonsieg

Charles Weerts und Dries Vanthoor gewinnen erstmals in einem BMW M4 GT3 in der GT World Challenge Europe

Dramatischer zweiter Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Die dreimaligen Titelträger Charles Weerts und Dries Vanthoor feiern ihren ersten Saisonsieg. Früher Ausfall für Valentino Rossi.

Endlich haben die Meister der letzten drei Saisons ihren ersten Saisonsieg im GT World Challenge Europe Sprint Cup eingefahren. Charles Weerts und Dries Vanthoor gewinnen im WRT BMW M4 GT3 den zweiten Lauf auf dem MotoGP-Kurs nahe der spanischen Metropole. Es ist zudem ihr erster Sieg in einem WRT BMW M4.

Rang zwei geht an Ricardo Feller und Mattia Drudi nach einer starken Aufholjagd von der zehnten Startposition. Schlussendlich fehlten nach einem spannenden Zweikampf nur 0,820 Sekunden auf den BMW.

DTM-Pilot Thierry Vermeulen und Lokalmatador Albert Costa komplettieren im Emil Frey Racing Ferrari die Podestränge.

Wie am Vortag wurde das Safety Car direkt in der ersten Runde auf den Kurs gerufen. Nach der vierten Runde drehte sich Marcus Paverud ins Kiesbett. Nach einem Treffer erlitt der Norweger einen Reifenschaden und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zudem schlug Sainteloc Racing-Pilot Gregoire Demoustier heftig in die Barriere ein und beschädigte die Heckpartie seines Audis heftig. Demoustier verlor nach einem Treffer von Ralf Bohn im Herberth Motorsport Porsche die Kontrolle über seinen R8. Der Franzose konnte den Audi unverletzt verlassen.

Louis Machiels wurde mit seinem AF Corse Ferrari ebenfalls in ein Tête-à-Tête verwickelt. Der Belgier schleppte den Ferrari allerdings zurück in die Box und konnte das Rennen nach einer Reparatur fortsetzen.

Drama auch hinter dem Safety Car. In der zweiten Runde rollte Maxime Martin im WRT BMW M4 GT3, den er sich mit Valentino Rossi teilt, hinter dem Safety Car aus! Das belgische GT3-Ass befand sich zuvor auf der dritte Position somit wurde die Chance auf ein auf ein gutes Ergebnis von Martin und Rossi zunichte gemacht.

Beim Start wurde Martin auf die Wiese geschoben. «In der Wiese verstopfte der Kühler des Autos und die Temperatur ging durch die Ecke», erläuterte Rossi in einem Interview. «Danach schaltete sich der Motor einfach aus.»

Nachdem Martin das Fahrzeug zurück in die Box schleppen konnte und das WRT-Team den Kühler reinigte, konnte der Belgier das Rennen mit zwei Runden Rückstand erneut aufnehmen. Doch nach einer weiteren Runde stellte Martin das Auto erneut in die Box ab, da es weiterhin Probleme an Bord des Wagens mit der Startnummer #46 gab.

In der 19. Rennminute wurde das Rennen erneut neutralisiert. Zeitgleich strandeten Maximilian Paul im VSR Lamborghini und Stephane Denoural im CLRT Porsche in verschiedenen Kurven neben der Strecke und mussten geborgen werden.

Acht Minuten vor Rennende drehte sich Erwin Zanotti im Nova Race Honda NSX GT3 am Ausgang von Kurve fünf ins Kiesbett. Das Rennen wurde erneut neutralisiert, damit die spanischen Marshalls den Honda bergen konnten. Nach einer schnellen Bergung wurde das Rennen für rund fünf Minuten freigegeben.

Ergebnis (Top 10):

1. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

2. Ricardo Feller/Mattia Drudi – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3

3. Thierry Vermeulen/Albert Costa – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

7. Paul Evrard/Simon Gachet – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

8. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy – Akkodis ASP – Mercedes-AMG GT3

9. Alberto di Folco/Aurélien Panis – Boutsen VDS – Audi R8 LMS GT3

10. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3