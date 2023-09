GT World Challenge: Vierkampf um Titel im Bronze Cup

Alex Malykhin geht im Pure Rxcing Porsche mit den besten Titelchancen in die finalen 60 Rennminuten im Bronze Cup

In Valencia endet die Saison des Bronze Cup im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Nicht weniger als vier Fahrerpaarungen kämpfen im einstündigen Rennen um den Titelgewinn.

Da der Bronze Cup aufgrund der Streckenkapazität nicht beim GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saisonfinale in Zandvoort an den Start geht, wird bereits im zweiten Lauf in Valencia die Titelentscheidung fallen. Vier Fahrzeuge kämpfen um den Titel im 60-minütigen Rennen.

Bei noch 16,5 zu vergebenen Punkten, haben folgende Fahrer die Chance auf den Titelgewinn:

1. Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R - 55 Punkte

2. Henrique Chaves/Miguel Ramos - Garage 59 - McLaren 720S GT3 - 53 Punkte

3. Dennis Marschall/Andrey Mukovoz - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 - 44,5 Punkte

4. Robert Renauer/Ralf Bohn - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R - 43,5 Punkte

Die beste Ausgangslage hat somit Malykhin, der auch den besten Startplatz der Titelaspiranten hat und sich das Fahrzeug mit dem DTM-Piloten Ayhancan Güven teilt. Im Pure Rxcing Porsche, der von Herberth Motorsport betreut wird, nimmt er das Rennen vom 27. Startrang und Position zwei in der Klasse auf.

Doch Malykhin muss aufpassen, denn auf Rang 29 und Position drei in der Klasse lauert Ramos. Mukovoz und Bohn starten von den Startplätzen 32 bzw. 30.

Der Gesamtmeister des Bronze Cup in der kombinierten Wertung aus dem Sprint Cup und dem Endurance Cup erhält zudem in diesem Jahr erstmals einen Startplatz bei den 24h Le Mans 2024.