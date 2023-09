Große Freude: Alex Malykhin gewinnt Bronze Cup-Titel

Alex Malykhin ist Meister im Bronze Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Mit seinem Porsche 911 GT3 R fährt er im letzten Saisonlauf zum ersten Klassensieg des Jahres und zum Titelgewinn.

Alex Malykhin ist Meister im Bronze Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Im letzten Saisonlauf der Klasse, der Bronze Cup wird aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht beim Saisonfinale in Zandvoort an den Start gehen, krönte sich der unter britischer Lizenz startende Pilot zum Titelträger.

Gemeinsam mit DTM-Pilot Ayhancan Güven fuhr Malykhin zum Klassensieg in der hart umkämpften Klasse und konnte somit den Titel einfahren.

Der Sieg im finalen Rennlauf der Bronze Cup-Saison im Sprint Cup war zudem der erste Saisonsieg von Malykhin in den Sprintrennen.

Für Pure Rxcing ist es im ersten Jahr des Teambestehens der erste Titel im GT3-Sport. Unterstützung erhält das litauische Team beim Fahrzeugeinsatz von den bayrischen Porsche-Experten von Herberth Motorsport.

In zwei Wochen wird beim Endurance Cup in Barcelona der Gesamttitel des Bronze Cup vergeben, auch hier hat Alex Malykhin gute Titelchancen. Der Gesamtmeister des Bronze Cup in der kombinierten Wertung aus dem Sprint Cup und dem Endurance Cup erhält zudem in diesem Jahr erstmals einen Startplatz bei den 24h Le Mans 2024.