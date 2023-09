Simon Gachet schwimmt auf Pole-Position in Valencia

Simon Gachet kommt mit den nassen Witterungsbedingungen beim Qualifying zum zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf am besten zurecht. Maxime Martin im Rossi-BMW auf Startrang drei.

Nachdem am gestrigen Tag perfektes spanisches Spätsommerwetter in Valencia war, schlug der Wettergott am Sonntag erneut mit Regen zu. Aus diesem Grund wurde das Qualifying erneut mit einer Sitzung durchgeführt und nicht, wie geplant, in zwei Segmente aufgeteilt. Während der Sitzung trocknete der Kurs immer weiter ab und wurde dementsprechend schneller.

Folgerichtig sicherte sich in der letzten Runde Sainteloc Racing-Pilot Simon Gachet die Bestzeit. Im Audi, den er sich mit seinem Landsmann Paul Evrard teilt, umrundete der Franzose den Kurs in 1:42.355 Minuten.

Rang zwei geht an Lokalmatador Albert Costa. Dem Spanier fehlten im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 0,230 Sekunden auf die Bestzeit. Costa teilt sich das Fahrzeug mit dem DTM-Piloten Thierry Vermeulen.

Maxime Martin komplettiert im WRT BMW M4 GT3, den er sich mit dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi teilt, die Top 3-Positionen. Somit hat der neunmalige Motorradweltmeister erneut die Chance auf ein Topresultat im GT World Challenge Europe Sprint Cup!

Nach rund acht Minuten musste die Session unterbrochen werden. Nicola Marinangeli drehte sich im AF Corse Ferrari 296 GT3 ins Kiesbett und musste geborgen werden.

Ergebnis (Top 10):

1. Paul Evrard/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

2. Thierry Vermeulen/Albert Costa – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Valentino Rossi/Maxime Martin – WRT – BMW M4 GT3

4. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Baptiste Moulin/Marcus Paverud - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

6. Yuki Nemoto/Maximilian Paul - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

7. Jordan Love/Alain Valente - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Alberto di Folco/Aurélien Panis - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3

9. Erwan Bastard/Patric Niederhauser - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Ricardo Feller/Mattia Drudi – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3