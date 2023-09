LIQUI MOLY Team Engstler zurück im ADAC GT Masters

Der Engstler Audi kehrt auf dem Red Bull Ring ins ADAC GT Masters zurück. Jonas Karklys aus Litauen und der US-Boy John Paul Southern Jr. bilden ein internationales Fahrerduo im Audi.

Nachdem die Engstler-Mannschaft zuletzt auf dem Sachsenring die ADAC GT Masters-Rennen ausließ, kehrt das Allgäuer Team auf dem Red Bull Ring in die traditionsreiche GT3-Meisterschaft des ADAC zurück, allerdings greifen zwei neue Piloten ins Lenkrad des Audi.

Im bisherigen Saisonverlauf fuhren Dylan Yip und Kwanda Mokoena das Fahrzeug mit der Startnummer 7.

Jonas Karklys, der bislang für Juta Racing in der Rennserie fuhr, wird den Wagen steuern. Der Litauer wird sein erstes Rennen in der Engstler-Mannschaft bestreiten. Juta Racing wird nicht in der Steiermark starten, nachdem der Rennstall in der Vorwoche mit zwei GT3 Audi an den 24h Barcelona teilnahm.

Das Fahrzeug teilt sich Karklys mit dem US-Amerikaner John Paul Southern Jr. Der US-Boy wird sein Debüt im ADAC GT Masters feiern. 2021 nahm Southern Jr. an der ADAC GT4 Germany teil und fuhr 2022 in der DTM Trophy. Der 21-Jährige wird in Spielberg erstmals ein GT3-Rennen bestreiten, nachdem er zuvor diverse Testfahrten mit Lamborghini-GT3-Fahrzeugen bestritt.