Mit Bruno Spengler: FK Performance feiert Comeback

Nachdem FK Performance Motorsport die ADAC GT Masters-Veranstaltung auf dem Sachsenring auslassen musste, kehrt das Team in Spielberg zurück. Der 2012er DTM-Champion Bruno Spengler startet für das Team.

FK Performance Motorsport kehrt auf dem Red Bull Ring ins ADAC GT Masters zurück. Nachdem das Team aus Bremen die Veranstaltung auf dem Sachsenring auslassen musste, wird der schwarze BMW M4 GT3 auf dem Formel 1- und MotoGP-Kurs in Spielberg in das Feld des ADAC GT Masters zurückkehren.

Der 2012er DTM-Meister und BMW-Werksfahrer Bruno Spengler wird, zur Freude seiner vielen deutschen und österreichischen Fans, für das Team an den Start gehen. Er teilt sich das Auto mit dem Youngster Maxime Oosten, der unter anderem aus der ADAC GT4 Germany bekannt ist.

Das Duo testete bereits gemeinsam mit der norddeutschen Mannschaft und kennt sich daher.

«Wir haben ein starkes Duo, mit dem wir an den Start gehen werden. Maxime hat bereits mit uns im Rahmen des ADAC TotalEnergies 24h Rennen am Nürburgring den Sieg in der Klasse SP10 eingefahren und auch mit Bruno haben wir bereits einige Testtage gemeinsam absolviert. Beide haben ebenfalls gut miteinander harmoniert und daher werden wir hoffentlich ein gutes Wochenende haben! Bruno ist zweifellos einer der erfahrensten Rennfahrer, weshalb auch Maxime viel von seinem Know-How übernehmen und umsetzen kann. Wir haben ihn als sehr aufnahmefähig und clever kennenlernen dürfen und freuen uns auf die Chance, im ADAC GT Masters wieder Punkte mit nach Hause zu bringen», so Teamchef Fabian Finck.