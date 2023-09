DTM-Rennsieger Ellis feiert ADAC GT Masters-Comeback

Der ehemalige DTM-Rennsieger Philip Ellis kehrt ins ADAC GT Masters zurück. Beim fünften Saisonlauf auf dem Red Bull Ring startet der Mercedes-AMG Performance-Fahrer für das Haupt Racing Team.

Philip Ellis wird auf dem Red Bull Ring erstmals seit dem Saisonfinale 2020 im ADAC GT Masters starten. Der Hauptfokus des offiziellen Mercedes-AMG Performance-Fahrers liegt in diesem Jahr auf die IMSA WeatherTech SportsCar Championship- und GT World Challenge Europe-Programme von WINWARD Racing. Zudem startete er für das Haupt Racing Team beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring.

Beim Rennwochenende in der Steiermark startet Ellis für das Haupt Racing Team, wie ein Teamsprecher gegenüber dem Fachmagazin GT-Place bestätigte. Gemeinsam mit dem Rumänen Petru Umbrarescu teilt er sich einen Mercedes-AMG GT3 des Teams von Hubert Haupt.

Im bisherigen Saisonverlauf fuhren Maximilian Götz und Arjun Maini bislang je zwei Rennwochenenden mit dem Osteuropäer im weißen AMG GT3. Aufgrund von Terminüberschneidungen mit der GT World Challenge Asia und der DTM werden beide beim Österreich-Gastspiel nicht an den Start gehen können. Beim Saisonfinale in Hockenheim startet Maximilian Götz wieder planmäßig mit Umbrarescu. Hintergrundinfo: Obwohl Maini vor Ort in Spielberg ist, verbieten die DTM-Regularien den Start im ADAC GT Masters: DTM-Piloten dürfen an einem Rennwochenende nicht in einer anderen Rennserie starten.

Ellis ging von 2018 bis 2020 im ADAC GT Masters an den Start. Bereits bei seinem ersten Rennstart in Oschersleben 2018 konnte er für Phoenix Racing in einem Audi seinen ersten Rennsieg in der "Liga der Supersportwagen" feiern.

2021 ging er für das WINWARD-Team auch in der DTM an den Start. Beim dritten Saisonlauf auf dem Lausitzring wurde Ellis der erste Sieger mit einem Mercedes-AMG GT3 in der traditionsreichen Rennserie.