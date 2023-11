BCMC Motorsport plant Aston Martin-Programm 2025

Die beiden GT4-Teams BCMC Motorsport und EastSide Motorsport fusionieren zur Saison 2024. Nach einem Programm in der ADAC GT4 Germany und der GT4 European Series planen sie den ADAC GT Masters-Einstieg 2025.

Nachdem in diesem Jahr in der ADAC GT4 Germany der Vizetitel der Fahrermeisterschaft und der dritte Platz in der Teamwertung und viele weitere Podestergebnisse in der GT4 European Series erkämpft werden konnten, haben EastSide Motorsport und BCMC Motorsport bewiesen, dass Kooperationen funktionieren können. In beiden Rennserien stellte das Team zudem den besten Mercedes-AMG GT4 im Feld.

Derzeit arbeiten die beiden sächsischen Rennställe an einem kompletten Zusammenschluss, um die Kräfte weiter zu bündeln.

«Jeder einzelne von uns ist Experte in seinem Bereich, mit dem Zusammenschluss verdichten wir die Strukturen von Sport/Engineering, Marketing und Sponsorenbetreuung», so Sebastian Genssler. «Wir heben das Team auf das nächste Level, um nicht nur an der Spitze im GT4-Bereich zu bestehen, sondern 2025 für ein GT3-Programm gewappnet zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aston Martin, die in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen haben, eine der führenden Marken im GT-Sport zu sein», erläutert der Gesellschafter der BCMC Group weiter.

Somit ist das Ziel für 2024 gesetzt: Es wird wieder in den beiden GT4-Serien angegriffen, welche als weltweit stärkste Serien in dem Bereich gelten. Allerdings wechselt das Team die Fahrzeugmarke: Ab 2024 setzt der Rennstall auf den brandneuen Aston Martin Vantage GT4.

«Ich freue mich riesig auf das neue Projekt und bin vor allem Stolz, unseren jungen Fahrern aus den eigenen Reihen diese Chance zu bieten», so Virginia Möckl, Chefingenieurin des Teams.

Denn einer der Eckpfeiler des Unternehmens ist auf junge Nachwuchstalente zu setzen und diese zu formen. Zudem bietet sich den Fahrern die Möglichkeit, an der Aston Martin Academy teilzunehmen. Weiterhin wird es eine neue Hospitality geben. Der Mannschaft ist es wichtig, neben dem eigentlichen Motorsport auch ein Wohlfühlambiente für Team- und Fahrersponsoren zu schaffen.

Auch im geplanten GT3-Programm wird man sich auf die Talente aus dem eigenen Team verlassen und die Karriereleiter um eine Sprosse erweitern. Für das Jahr 2025 ist der Weg in Richtung ADAC GT Masters geebnet.

«Ich bin glücklich mit der Entscheidung das GT3-Programm erst 2025 zu starten, unser Ziel war immer ein gesundes Wachstum und qualitativ umsetzbare Projekte. So geben wir uns Zeit uns bestmöglich auf den nächsten Schritt vorzubereiten und unseren Ansprüchen auch im GT3 gerecht zu werden», erklärt Florian Schön, Teamchef EastSide Motorsport.