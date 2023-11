700 PS – Der Ferrari 296 Challenge wurde präsentiert

Ferrari hat die Challenge-Version des 296 präsentiert, der ab kommenden Jahr in den weltweiten Markenpokalserien an den Start gehen wird. 700 PS leistet das Markenpokalfahrzeug und ist damit das stärkste Challenge-Auto.

Der 296 Challenge, der in der Saison 2024 in der europäischen und nordamerikanischen Challenge debütieren wird, weist gegenüber dem Ferrari 488 Challenge Evo eine Reihe von neuen Merkmalen auf und ist in gewisser Hinsicht ein revolutionäres Design.

Der neue 296 Challenge ist die Verkörperung einer neuen, innovativen Philosophie, bei der das Straßenauto tiefgreifend überarbeitet wurde, um seine Spezifikationen für den Einsatz auf der Rennstrecke zu optimieren. Sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Rundenkonstanz während eines Rennens setzt der 296 Challenge neue Maßstäbe in der Serie der tanzenden Pferde und bietet Lösungen, die sich eng an die Spezifikationen des 296 GT3 anlehnen, der in dieser Saison sein Debüt gab.

Der 296 Challenge wurde aus dem 296 GTB abgeleitet und bietet umfangreiche Modifikationen in den Bereichen Motor, Aerodynamik und Fahrdynamik, die allesamt darauf abzielen, maximale Leistung auf der Rennstrecke zu garantieren. Es ist das erste Fahrzeug in der Geschichte der Meisterschaft, das von einem 120-Grad-V6-Motor angetrieben wird: Das neue Modell verfügt über einen 2992-ccm-Twin-Turbo-Motor ohne die Hybridkomponente, der auch für den 296 GT3 gewählt wurde. Das Triebwerk leistet 700 PS mit einem maximalen Drehmoment von 740 Nm, so dass der 296 Challenge mit 234 PS/l einen neuen Leistungsrekord in diesem Segment aufstellt.

Das Aero-Paket des 296 Challenge sorgt für einen in der Geschichte der Markenserie noch nie dagewesenen Abtrieb, der unter allen Bedingungen für maximale Effizienz sorgt. Tatsächlich erzeugt der 296 Challenge bei 250 km/h und maximalem Anstellwinkel des Spoilers mehr als 870 kg Abtrieb.

Das Fahrzeug verfügt erstmals über ABS EVO Track, eine spezifische Anpassung des innovativen Systems, das erstmals beim 296 GTB eingeführt wurde. Die neuen CCM-R PLUS-Bremsscheiben verbessern sowohl die Bremsleistung als auch die Beständigkeit der Bremsen. Neue, speziell entwickelte 19-Zoll-Reifen von Pirelli haben ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Handling und zur Leistung des Fahrzeugs geleistet.