Rückkehr in Motorsport: Zakspeed greift wieder an!

Zakspeed ist zurück! Durch die Eingliederung von JP Motorsport in die Zakspeed Group kehrt Zakspeed auf die Rennstrecken der Welt zurück. Es sind sowohl Einsätze im aktuellen und auch im klassischen Bereich geplant.

Vom Standort Erkelenz aus wird die Zakspeed Group, mit der Zakspeed Motorsport GmbH ab dem kommenden Jahr mit einem neuen Hersteller professionelle Renneinsätze im internationalen Motorsport durchführen. Die Gesellschaft wird durch Ihre drei Gesellschafter, Patryk Krupiński, Peter Zakowski und Philipp Zakowski jeweils in Ihren Verantwortungsbereichen geführt. Krupiński, der erfolgreiche Unternehmer und Gründer des JP Motorsport-Teams verantwortet den Bereich der Business Relations, Peter Zakowski ist für den kompletten technischen Einsatz verantwortlich. Philipp Zakowski verantwortet den Bereich Vertrieb/Marketing und Sponsor Management. Somit ist die Expertise in allen Kernbereichen abgedeckt.

Eingliederung von JP Motorsport in Zakspeed Group. Unter dem Namen JP Motorsport sollen zukünftig weiterhin diverse Kundenprojekte im Bereich Motorsport durchgeführt werden. Hier sollen sowohl die bereits durch JP Motorsport erfolgreich eingesetzten McLaren GT3 und GT4 sowie Mercedes-AMG GT3-Rennfahrzeuge zum Einsatz kommen.

Patryk Krupiński, Gesellschafter der Zakspeed Motorsport GmbH: «Teil eines so großen Namens zu sein, erfüllt mich mit Stolz, ist aber auch eine Verpflichtung. Schließlich steht Zakspeed wie kaum ein anderer Name im deutschen Motorsport für Erfolg. Gemeinsam haben wir in unseren neuen Hallen ein riesiges Potenzial und ich bin mir sicher, dass wir große Erfolge feiern können.»

Philipp Zakowski, Gesellschafter der Zakspeed Motorsport GmbH: «Es ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Zakspeed mit einem zukunftsweisenden Konzept. Gemeinsam Potentiale bündeln, um Projekte zu realisieren, ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Grundpfeiler. Ich freue mich auf spannende Projekte, die wir bald bekanntgeben werden.»

Peter Zakowski, Gesellschafter Zakspeed Motorsport GmbH: «Unser neuer Motorsport Standort in Erkelenz nach neuesten Maßstäben, sowohl technisch als auch logistisch ist zukunftsweisend. Die von JP Motorsport geschaffene Infrastruktur in Erkelenz ist herausragend. Wir werden wie auch in den vergangenen Jahren auf die Jagd nach sportlichen Erfolgen gehen. Die Trennung des Classic-Bereichs vom Motorsport-Bereich ist eine logische Schlussfolgerung aus der Erfahrung der letzten Jahre.»

Zakspeed Classic GmbH: Die Legende neu belebt

Ein legendärer Name im deutschen Motorsport strukturiert sich neu: Philipp Zakowski gründet die Zakspeed Classic GmbH und übernimmt die Verantwortung für einen der legendärsten Namen im deutschen Motorsport. Sitz des Unternehmens ist Antweiler.

Peter Zakowski verantwortet den gesamten technischen Bereich der Manufaktur. Jahrzehntelange Expertise im Motorsport und klassischem Fahrzeugbau. Die Zakspeed Classic GmbH spezialisiert sich auf den Bau und die Betreuung hochwertiger Zakspeed-Rennfahrzeuge von und für Kunden, darunter die Zakspeed Ford Escorts und die Zakspeed Ford Turbo Capris aus der unvergessenen Gruppe-5-Zeit.

Zakspeed ist seit mehr als 50 Jahren im Motorsport tätig. Von Erich Zakowski gegründet und später von Peter Zakowski weitergeführt, holte der Rennstall aus Niederzissen zahlreiche Siege in der Deutschen Rennsport Meisterschaft, expandierte in der Folge in die IMSA-GTP-Meisterschaft, die Formel 1 und Indy Car. Es folgten erfolgreiche Jahre in der DTM, bevor das Team um die Jahrtausendwende herum dreimal die 24 Stunden auf dem Nürburgring mit der beliebten Dodge Viper GTS-R gewann. Zakspeed feierte im 21. Jahrhundert weitere Erfolge und Titel im GT-Sport mit spektakulären Fahrzeugen vom Schlage eines Saleen S7R oder Mercedes-Benz SLS AMG GT3.

Philipp Zakowski, CEO Zakspeed Classic GmbH: «Die Zeit der 70 und 80er Jahre war mit eine der erfolgreichsten Zeiten im Motorsport für unser Familienunternehmen. Ich freue mich darauf, den Fans die einmalige Geschichte unseres Unternehmens näher zu bringen. Der Markt im klassischen Rennfahrzeugbereich, vor allem aus dieser Ära boomt und in der heutigen Zeit solch ein Historie zum Leben zu erwecken, halte ich für sehr besonders. Jedes von uns Produzierte Fahrzeug ist ein „original Zakspeed“ Einzelstück und wird in unserer Classic Manufaktur individuell für jeden Kunden gefertigt.»