2 Seas Motorsport mit erster Bestzeit in Le Castellet

Die erste Sitzung des zweiten Testtags des offiziellen Vorsaisontests der GT World Challenge Europe endet mit einer Bestzeit von 2 Seas Motorsport. Starkes Bild der Mercedes-AMG GT3 im großen Teilnehmerfeld.

Starker Einstand von 2 Seas Motorsport in die GT World Challenge Europe. Das britisch-bahrainische Team fuhr in der ersten Sitzung des zweiten Testtags die Bestzeit. Der Mercedes-AMG GT3 umrundete den Kurs in 1:52.800 Minuten, der bislang schnellsten Zeit der Testtage. Die Zeitnahme führt bei den Testtagen keine Fahrer, für das Fahrzeug wurden aber bereits zuvor Isa Al Khalifa, Lewis Williamson und Martin Kodrić bestätigt.

Rang zwei geht an den ROWE Racing BMW M4 GT3 mit der Startnummer #998. Nur 0,030 Sekunden trennten die beiden Wagen.

GetSpeed komplettierte mit ihrem Silver Cup-Fahrzeug die Top 3 in der Sitzung.

Ergebnis (Top 10):

1. 2 Seas Motorsport – Mercedes-AMG GT3 (#60)

2. ROWE Racing – BMW M4 GT3 (#998)

3. GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 (#3)

4. Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3 (#9)

5. WRT - BMW M4 GT3 (#32)

6. AF Corse – Ferrari 296 GT3 (#71)

7. WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 (#48)

8. Kessel Racing - Ferrari 296 GT3 (#8)

9. Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 (#14)

10. CSA Racing – Audi R8 LMS GT3 (#111)