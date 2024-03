WRT schließt vor Vortest mit weiterer Bestzeit ab

In insgesamt drei der vier Sitzungen des offiziellen GT World Challenge Europe-Vorsaisontest fuhr WRT die Bestzeit. Doch die insgesamt schnellste Runde geht an die Neueinsteiger von 2 Seas Motorsport (Mercedes-AMG).

Nach den zwei Bestzeiten am Dienstag schlägt WRT in der finalen Sitzung der offiziellen Testtage zurück. Der M4 GT3 mit der Startnummer #32 umrundete den Kurs in Le Castellet in 1:52.851 Minuten und verpasste damit knapp die schnellste Rundenzeit der beiden Testtage, welche 2 Seas Motorsport am Mittwochvormittag fuhr.

Rang zwei geht an den WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #48. Dem französischen Team fehlten 0,223 Sekunden auf das belgische Topteam.

CSA Racing komplettiert mit dem Audi die Top 3-Positionen.

Ergebnis (Top 10):

1. WRT – BMW M4 GT3 (#32)

2. WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 (#48)

3. CSA Racing – Audi R8 LMS GT3 (#111)

4. Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3 (#77)

5. Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3 (#9)

6. Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R (#911)

7. ROWE Racing – BMW M4 GT3 (#998)

8. Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 (#2)

9. WRT – BMW M4 GT3 (#46)

10. 2 Seas Motorsport – Mercedes-AMG GT3 (#60)