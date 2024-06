HP Racing International startet auf Nürburgring

HP Racing International setzt beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring einen Lamborghini Hurácan GT3 Evo ein. Coach McKansy und Gerhard Tweraser steuern den italienischen Sportwagen.

Mit HP Racing International hat sich bereits der dritte Gaststarter für das nächste Event des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring angekündigt. Im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix verstärkt die Mannschaft aus Isernhagen das Teilnehmerfeld mit einem Lamborghini Huracán GT3 Evo. Am Steuer des Bullen aus Sant’Agata Bolognese nehmen Coach McKansy und der Österreicher Gerhard Tweraser Platz.

Tweraser war in diesem Jahr bereits beim zweiten Event in Zandvoort in einem Lamborghini vom Grasser Racing Team am Start. «Es ist großartig, dass ich nach meinem Spontan-Einsatz nun ein weiteres Mal dabei sein darf. Ich schätze vor allem das hohe Niveau in der Serie und blicke der Veranstaltung erwartungsvoll entgegen», sagt der Pilot aus Bad Ischl.

Für McKansy steht in der Eifel die Premiere in der Meisterschaft an: «Im ADAC GT Masters zu fahren, war schon lange ein Wunsch von mir. Den Schritt in solch eine professionelle Meisterschaft mit HP Racing International und meinem Teamkollegen Gerhard zu machen, freut mich riesig.»

Nach einer langjährigen Pause kehrt das niedersächsische Team zurück ins ADAC GT Masters. In der Saison 2015 pilotierte Harald Proczyk einen Mercedes-Benz SLS AMG GT3 und erhielt dabei die Unterstützung des Schweden Andreas Simonsen und DTM-Rekord-Champion Bernd Schneider. Danach engagierte sich die Truppe weiter auf der ADAC Plattform und feierte 2018 mit Proczyk den Titel in der ADAC TCR Germany. Mittlerweile konzentriert sich der Österreicher auf seine Rolle als Teamchef.